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Родители смогут выбирать внешность будущих детей

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look
Родители смогут выбирать желаемые черты будущих детей. Это станет возможным благодаря технологии редактирования генов, позволяющей внести изменения в молекулу ДНК.
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Метод редактирования генов под названием CRISPR используется, как правило, для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний или профилактики рака. Однако теперь британские ученые не исключают возможности его применения в косметических целях.

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Речь идет о создании нужного роста ребенка или об изменении цвета его волос или глаз. Исследователи заверили, что это сделает малыша более уверенным в себе и, как следствие, успешным, передает Mirror.

"Мы очень долго спорили по этому поводу и сделали вывод, что вмешательство в наследуемый геном не является морально недопустимым", – убежден один из представителей проекта. Он добавил, что новая технология призвана нести пользу обществу, но никак не вред.

По мнению профессора, внесение изменений в ДНК человека возможно лишь при строгом выполнении нескольких условий. Для начала целью процедуры должно быть устранение серьезных болезней. Кроме того, данный процесс не должен провоцировать разделение общества и ущемление чьих-либо прав.

"Согласитесь, что вы нечасто имеете возможность выбрать такое развитие, которое подходит именно вам. При этом у вас есть достаточно времени, чтобы тщательно подумать о том, подходит оно вам или нет", – объяснил глава исследовательской группы. Сообщается, что первые испытания технологии по лечению серьезных генетических заболеваний начнутся уже в текущем году.

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Автор: Михаил Вштанов18 июля 2018, 19:33

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