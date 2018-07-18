Найдено объяснение странной реакции Меланьи на Путина
Обитатели всемирной паутины обратили внимание на выражение лица Меланьи Трамп после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. На опубликованных кадрах видно, как дива пожимает руку российскому лидеру и на ее лице улыбка. Однако сразу после этого она смотрит в камеру и ее мимика резко меняется.
Эксперт невербального поведения, психолог Светлана Филатова внимательно изучила и прокомментировала видеозапись, передает НСН. По ее словам, столь резкая перемена лица первой леди может быть связана с несколькими факторами.
Филатова призналась, что реакция Меланьи ее настораживает, потому что у дивы был испуг с усталостью. "Это бывает в конце беседы с неприятным собеседником. Она перестала улыбаться. Это говорит о том, что она не очень была рада общению", – объяснила физиогномист.
Внимание на выражение лица: Мелания Трамп не смогла скрыть эмоций после рукопожатия с Путиным... #UKROPNEWS https://t.co/VQ2MKKZjyB— UkropNews (@RussBars) 18 июля 2018 г.
Кроме того, Филатова обратила внимание и на самого Трампа, у которого, по ее словам, тоже была натянута улыбка. "Трамп внимательно смотрел на собеседника и напрягал подбородок. Возможно, потому что был очень долгий разговор и они просто устали оба", – резюмировала специалист.
Напомним, что первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После этого глава Белого дома заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.
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