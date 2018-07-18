Найдено объяснение странной реакции Меланьи на Путина

Встреча Путина и Трампа Эксклюзивы "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Четверг 19 июля
Лента новостей
21:47
Сергея Зверева попросили отказаться от матери
21:44
Украинскому актеру оторвало ногу в ДТП
21:33
Российский певец покончил с собой
20:49
"Была близка к смерти": актриса рассказала об изнасиловании Люком Бессоном
20:11
Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца
19:58
На площадках Урбанфорума представлены 70 стран мира
19:39
Школьница-кусака отбилась от насильника
18:54
Общий доход российских блогеров оценили в миллиарды рублей
18:52
Трампу влетело от Киева из-за заявлений Путина
18:32
Королева красоты объяснила свою "интрижку" с Тарасовым
18:21
Мать поражена новостями о беременности Кати Лель
18:02
"Я в порядке": убивший жену полицейский писал СМС родным от ее имени
18:00
Подавляющая часть гостей ЧМ-2018 захотели вернуться в Россию
17:42
"Учитывая сексуальную составляющую": известный актер о романе Армена и Виталины
17:25
Верность мужчин по знакам зодиака
17:25
Новая Москва опередила Большой Париж
17:12
В центре Москвы произошло ограбление на 10 миллионов рублей
16:38
Госдума одобрила проект закона о повышении НДС
16:24
Трамп устроил Путину провокацию перед саммитом
16:22
Судзиловская в эротическом купальнике потрясла пионерлагерь
16:12
Конкурс "Мисс Москва – 2018" открывает прием заявок
16:11
Онкобольной Кобзон просит вернуть Караченцова к врачам
16:05
"На все воля божья": врач скорой помощи бросил россиянку умирать
15:55
"Развод – испытание, какое не пожелаешь и врагу": актер Лифанов о разрыве с женой
15:50
В Туве 137 человек отравились шаурмой
15:35
Меланья Трамп потратила миллион на одежду для встречи с Путиным
15:30
Google оштрафован на пять миллиардов долларов
15:13
Шепелев разоблачил любовницу Муслима Магомаева
15:00
Верблюд устроил ДТП на трассе в Подмосковье (видео)
14:52
Беременную Боню проигнорировали на пляже
14:49
Последние фото забитой до смерти молотком модели
14:44
Пассажир падающего самолета снял катастрофу на видео
14:37
У храма на севере Москвы валялась челюсть человека
14:23
"Лично я доволен": жестоко избитый DJ Smash рад возмездию
14:14
Клип Маликова с известным рэпером произвел фурор (видео)
13:58
Трагически погиб 15-летний сын нефтяного магната
13:45
На Москву надвигается гроза
13:31
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
13:29
У Волочковой сдали нервы после просьбы сбрить лишнее
13:15
Меланья Трамп ошалела от рукопожатия Владимира Путина
13:00
В Москве пройдет фестиваль истории "Времена и Эпохи"
12:54
Пьяный москвич утонул в деревенском пруду
12:49
В Крыму пристыдили Киев за претензии на санатории
12:45
Женщин уличили в любви к гей-порно
12:40
Откровенные фото лучшей пловчихи России
12:34
"Единая Россия" помогает с жильем детям-сиротам
12:30
Житель Петербурга жестоко избил трехлетнего сына
12:20
Лазареву и Шаца поздравляют с рождением сына
12:16
"Русские стали людьми": в Германии разожгли нацистский скандал
12:03
Беременная Рапунцель из "Дома-2" изменила Яббарову
11:59
Известная певица угодила в психушку и счастлива
11:57
На Московском урбанфоруме обсудили будущее мегаполисов
11:28
Дом Бородиной за 18,5 млн похож на развалюху
11:28
Олимпийский чемпион отказался от гражданства Украины
11:08
У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью
11:00
Крымский мост заблокировали до 2020 года
10:55
Пятилетний мальчик упал с 19-го этажа и выжил
10:50
"Задел левым крылом": объяснены истошные вопли Эстонии из-за летевшего Путина
10:24
Вся машина в крови: смертельное ДТП с такси в Москве сняли на видео
10:21
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
10:18
Мир останется без интернета через 15 лет
10:02
Найдено уникальное свойство запаха кофе
10:01
Гости Урбанфорума в восторге от изменившейся Москвы
09:54
Избившего DJ Smash депутата отправили в колонию
09:46
Российский артист умер после тщетной борьбы с раком
09:42
Специалист по лжи разоблачил Трампа
09:26
Российскую модель забили до смерти молотком
09:08
Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста
09:07
По программе реновации построят умные дома
08:56
Эмин Агаларов увозит красавицу-жену в Азербайджан
08:46
Онкология убила актера из "Улиц разбитых фонарей"
08:43
Внука Пугачевой выкинули из фильма
08:31
Трамп после встречи с Путиным нелестно высказался о России
08:25
Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?
22:00
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
21:58
Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье
21:53
Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
21:31
"Оставьте ведущую в покое!": Стриженову назвали незаменимой
21:29
В Госдуме решили наградить Черчесова
21:21
"Стринги на плечи натянула": Глюк’oZа сверкнула прелестями в микро-купальнике
21:20
Жена Грудинина откровенно высказалась о скандальном разводе
21:17
"Хочу прижать Бузову": Цыганова согласилась на участие в "Доме-2"
21:13
В Петербурге горит здание "Ленфильма"
20:58
Тимати и Решетову поймали на обмане
20:39
Секс-обострению на ЧМ-2018 нашли объяснение
20:37
Город для людей: Москва показала на Урбанфоруме лучшие проекты
20:36
Грабитель попался на болевой при ограблении дома бойца MMA (видео)
20:29
Суд арестовал экс-главного следователя Москвы
20:07
Откровенная конференция о сексе пройдет в Санкт-Петербурге
19:59
"ЕР" поддержит самозанятых граждан
19:55
Подробности смертельной драки россиянина и украинца в Турции
19:54
"Безумное количество слез": жена Жиркова рассказала о жизни после ЧМ-2018
19:40
Бывший тренер "Челси" нашел новую работу дома
19:31
Госдума оперативно рассмотрит вопрос о безвизе для болельщиков
19:13
Госдума расширит список редких заболеваний
19:13
Министр раскрыл способ избежать позднего выхода на пенсию
19:07
После просмотра порно пятеро подростков изнасиловали восьмилетнюю девочку
18:57
Причиной развода Громушкиной назвали Домогарова
18:41
США пообещали России новые санкции
18:38
Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве
"Учитывая сексуальную составляющую": известный актер о романе Армена и Виталины
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
Фамильярная Пугачева – певице: Ты на рожу свою смотрела?
Бузовой вынесли печальный приговор
Настоящая мать Зверева пыталась убить его
Общество

Найдено объяснение странной реакции Меланьи на Путина

Мелания Трамп, Владими Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com
Пользователи Сети не перестают обсуждают выражение лица жены президента США Дональда Трампа Меланьи после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Эксперт невербального поведения Светлана Филатова рассказала, с чем связано резкое изменение мимики дивы. 
прочитано 14332 раза

Обитатели всемирной паутины обратили внимание на выражение лица Меланьи Трамп после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. На опубликованных кадрах видно, как дива пожимает руку российскому лидеру и на ее лице улыбка. Однако сразу после этого она смотрит в камеру и ее мимика резко меняется.

ПО ТЕМЕ

Меланья Трамп потратила миллион на одежду для встречи с Путиным

Меланья Трамп ошалела от рукопожатия Владимира Путина

Встреча Путина и Трампа

Сюжеты Встреча Путина и Трампа

Меланья Трамп

Меланья Трамп фотомодель, дизайнер

Эксперт невербального поведения, психолог Светлана Филатова внимательно изучила и прокомментировала видеозапись, передает НСН. По ее словам, столь резкая перемена лица первой леди может быть связана с несколькими факторами.

Филатова призналась, что реакция Меланьи ее настораживает, потому что у дивы был испуг с усталостью. "Это бывает в конце беседы с неприятным собеседником. Она перестала улыбаться. Это говорит о том, что она не очень была рада общению", – объяснила физиогномист.

 

 

Кроме того, Филатова обратила внимание и на самого Трампа, у которого, по ее словам, тоже была натянута улыбка. "Трамп внимательно смотрел на собеседника и напрягал подбородок. Возможно, потому что был очень долгий разговор и они просто устали оба", – резюмировала специалист.

Напомним, что первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После этого глава Белого дома заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

Автор: Михаил Вштанов18 июля 2018, 20:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые провокационные фото Мелании Трамп

567

комментарии

Политика

Трампу влетело от Киева из-за заявлений Путина
Трамп устроил Путину провокацию перед саммитом
"Задел левым крылом": объяснены истошные вопли Эстонии из-за летевшего Путина
Трамп после встречи с Путиным нелестно высказался о России

Шоу-бизнес

Украинскому актеру оторвало ногу в ДТП
У Розенбаума диагностировали рак
"Слава богу, что не футболист": Началова рассказала о свадьбе
"Была близка к смерти": актриса рассказала об изнасиловании Люком Бессоном

Проишествия

Пассажир падающего самолета снял катастрофу на видео
Трагически погиб 15-летний сын нефтяного магната
Российскую модель забили до смерти молотком
"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей

Lifestyle

Российские актеры отказались выступать в Крыму после угроз
Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес

Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе

Ведущая отправилась в круиз с детьми
Общество

Крымский мост заблокировали до 2020 года

Ситуацию спасет только открытие трассы "Таврида"
Шоу-бизнес

"Учитывая сексуальную составляющую": известный актер о романе Армена и Виталины

Анатолий Кот высказался о скандале в семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской
Общество

Собчак и Макаревич объявлены врагами Крыма

Они попали в специальное досье

Гороскоп

Сергея Зверева попросили отказаться от матери
Верность мужчин по знакам зодиака
Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака
Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года

Фоторепортажи

Откровенные фото лучшей пловчихи России
Роскошная жизнь звезды ЧМ-2018 Аиды Гарифуллиной
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018

Спорт

Олимпийский чемпион отказался от гражданства Украины
Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста
Посетивший ЧМ-2018 англичанин разнес британские СМИ за вранье
Секс-обострению на ЧМ-2018 нашли объяснение

Регионы

Российский певец покончил с собой
"Я в порядке": убивший жену полицейский писал СМС родным от ее имени
"На все воля божья": врач скорой помощи бросил россиянку умирать
Последние фото забитой до смерти молотком модели
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru