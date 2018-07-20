Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе
По словам осведомленного источника, инициатива о референдуме прежде всего должна быть корректно истолкована. Крымский сценарий в данной ситуации не рассматривается, передает "Интерфакс". "Необходимо правильно расставлять акценты", – заявил источник.
Предполагается, что жители Донбасса законным способом смогут высказаться о предоставлении отдельным районам автономии в составе Украины. В самопровозглашенных республиках востока Незалежной пока не в курсе этой инициативы и заявляют о приверженности минским соглашениям. "Вопрос о референдуме пока не обсуждался и не выносился на повестку дня ни одной из встреч", – рассказал представитель совета министров ЛНР.
Ранее сообщалось, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил провести референдум в Донбассе. Глава Белого дома, в свою очередь, попросил не озвучивать эту идею на пресс-конференции после саммита, чтобы у него "было время подумать".
Напомним, что в Крыму референдум прошел в марте 2014 года. Жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.
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