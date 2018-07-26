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Общество

Крымский мост трещит по швам

Фото: most.life
Не проходит и дня, чтобы украинская пресса не писала бы всякие небылицы про Крымский мост. Очередная страшилка гласит, что сооружению осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.
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Открывшийся в мае Крымский мост стал точкой притяжения во всех смыслах: россияне стремятся проехать по нему, отправляясь в отпуск в Крым, а некоторые украинские политики и журналисты так и норовят придумать какую-нибудь гадость про это грандиозное сооружение.

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Иногда работники пера привлекают и так называемых экспертов и псевдоученых для того, чтобы еще раз уколоть Россию и принизить значение Крымского моста для жителей полуострова и для всей страны. Так поступило издание "Обозреватель", взяв интервью у Юрия Медовара. Это бывший научный сотрудник РАН, член одной из российских либеральных партий. В последние годы он частенько общается с украинскими журналистами.

Вот и на этот раз ученый-либерал заявил, что мост, оказывается, никто не принимал и не нагружал так, как положено. "Якобы Путин проехал на восьми КамАЗах. Это 150 тонн рассредоточенной нагрузки. Но нужны были не восемь, а 1008 полностью загруженных КамАЗов", – сказал Медовар.

Говоря о грунтах, на которых стоит мост, он уточнил, что это полутвердые глины, а не граниты. По всем законам природы, геологии и СНиПов там нельзя было строить мост. Но это политическое решение, отметил псевдоэксперт.

Фото: most.life

"Самый лучший способ – его разобрать и про него забыть", – резюмировал господин Медовар.

Кстати, два года назад этот же персонаж показывал свои глубокие познания в вопросах возведения Крымского моста. Тогда он безапелляционно заявил, что мост построить невозможно. Причиной тому – грязевой вулканизм, водоносные горизонты, донные отложения и другие геологические особенности, которые не позволят даже забить сваи.

Примерно тогда же многие украинские СМИ писали, что никаких работ на месте строительства Крымского моста не ведется, а все, что показывает российское телевидение, снимают на "Мосфильме". После открытия моста эти же журналисты утверждали, что на сей раз российская пропаганда нарисовала голограмму.

Таких небылиц придумывали и ретранслировали десятки, видимо, не понимаю, что в век высоких технологий и интернета что-то скрыть от глаз общественности невозможно. Наверное, следующим объектом для насмешек станет еще один грандиозный проект, задуманный в России. В Незалежной по нему пока прошлись всего один раз, заявив, что он строится для нападения на Украину.

Фото: most.life

Речь идет о мосте на остров Сахалин. Гигантское сооружение длиной 580 километров  станет самым длинным мостом на планете. Помимо перехода в районе пролива Невельского, длина которого составит всего семь километров, планируется построить  подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине.

Конструкция будет состоять из трех основных пролетов и более десяти дополнительных. На встрече с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко во вторник, 24 июля президент Владимир Путин заявил, что мост уже давно является мечтой людей, живущих на острове.

Идея построить мост, соединяющий изолированный остров с остальной частью страны, вынашивалась с середины ХIХ века, но проект считался слишком дорогим и трудновыполнимым. При Сталине планировалось строительство и моста, и тоннеля на Сахалин.

Тоннель даже начали строить в 1952 году, но цепочка событий, случившихся в стране после смерти Сталина, привела к тому, что прокладывать тоннель попросту стало некому – подавляющее большинство заключенных, трудившихся на этой стройке, было амнистировано.

Фото: most.life

С 1973 года Сахалин связан с материком паромной переправой Ванино – Холмск. Зимой она работает, что называется, по фактической погоде. Циклоны, регулярно накрывающие Сахалин и частые штормы "закрывают" переправу иногда не несколько дней. В непогоду перестают летать и самолеты: люди сутками сидят в аэропортах и ждут вылета.

Мост на Сахалин стал бы для жителей острова настоящим спасением. Именно из-за неразвитой транспортной составляющей за последние 25 лет с острова на материк уехала почти треть населения и отток не прекращается. Численность прибывающих сюда мигрантов с материка и из соседних с Россией стран ниже, чем численность сахалинцев, уезжающих с острова. Хотя Сахалин по-прежнему крупнейший по населению остров России.

Что касается Крымского моста, то в 2019 году по нему откроется регулярное железнодорожное сообщение. Сейчас там начались работы по укладке полотна, используется технология бесшовного пути. Благодаря ей поездка на поезде по мосту будет комфортной, а вагонах практически не будет слышно характерного шума.

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26 июля 2018, 21:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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