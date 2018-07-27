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Общество

НАТО готовится напасть на Россию

Фото: flickr.com
Североатлантический альянс планомерно увеличивает военную группировку у западных границ России. Очевидно, что НАТО делает это не просто так: готовится масштабная провокация.
прочитано 2747 раз

Плацдармом для наращивания военной мощи у границ России стала Латвия. Сейчас она буквально нашпигована оружием и солдатами сразу из нескольких стран НАТО. В планах руководства альянса – нарастить группировку.

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Службу в Латвии сейчас несут порядка полутора тысяч военных из Канады, Бельгии, Польши, Словакии и других стран. Больше всего канадских военных. В дислоцированном на Адажской базе батальоне, где они несут службу, имеются различные военные транспортные средства, включая бронемашины и танки.

Кроме того, на территории Латвии в рамках операции Atlantic Resolve, которая стартовала в апреле 2014 года в целях усиления восточного фланга НАТО, находятся военная техника и солдаты США. На вооружении американцев есть пять вертолетов Black hawk.

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry

В столице страны дислоцировано многонациональное подразделение сил НАТО. Здесь службу по ротации проходят военные из Дании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании и Турции.

Есть планы по увеличению военного контингента союзников в этой балтийской стране, пишет латвийское информационное агентство LETA. Канада недавно заявила, что продлит свое руководство батальоном НАТО в Латвии еще на четыре года, а также увеличит численность своего контингента.

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry

На саммите НАТО в 2016 году было принято решение развернуть многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Численность каждой из этих боевых групп составляет около тысячи человек. Латвийский батальон возглавила Канада, литовский – Германия, эстонский – Великобритания, польский – США.

Видимо, скоро натовские военные доберутся и до Украины. Во всяком случае, совместные учения в акватории Черного моря корабли военно-морских сил альянса и украинские фрегаты уже проводят.

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry

Маневры прошли сегодня, 27 июля и на них отрабатывалось взаимодействие в составе многонациональных сил. В частности, проверялись способы применения тактических групп катеров и совместных противоминных действий по стандартам НАТО.

В учениях принимали участие корабли ВМС Нидерландов, Турции, Румынии и Германии, которые с украинскими кораблями и катерами имитировали артиллерийские удары по боевой группе многоцелевых кораблей и отражали малоразмерные скоростные цели.

Сергей Шойгу и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry

Все эти милитаристские действия Запада вынуждают Россию защищаться. За последние два года наша страна укрепила западную границу 70 военными соединениями, сообщил недавно министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что этого требует складывающаяся обстановка.

Глава военного ведомства проинформировал о том, что в Западном военном округе сформированы две дивизии и три бригады. Это подразумевает создание необходимой инфраструктуры – до конца года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

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Автор: Александр Комаров27 июля 2018, 21:55

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