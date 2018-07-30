"Он перенес эту пытку": жена священника пожаловалась на службу в Кремле
Мария Батова сообщила, что священники приезжали к храму Христа Спасителя к 07:30. Затем они проводили по семь-восемь часов под открытым солнцем, участвовали в крестном ходе и простаивали молебны. При этом их не допускали до причастия на литургии и не кормили, из-за чего многие падали в обморок.
"Мой муж – диабетик. Ему повезло, что сегодня он перенес эту пытку. Если бы он упал в гипогликемический обморок, мой пост был бы куда жестче", – написала Мария в соцсети. По ее мнению, ради "красивой картинки в телевизоре" в жертву приносится здоровье "пастырей Церкви Христовой".
Женщина добавила, что считает произошедшее полным отсутствием заботы о людях. "Очень хочется дожить до лучших времен, когда то, о чем я говорю, уйдет в прошлое, и священники будут стоять на больших службах не для мебели", – заключила Батова.
Среди прочих этот пост прокомментировал пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков. Он не согласился с автором. "Не стоит выдумывать концлагерь там, где его нет. И если есть сведения, что кто-то не пустил священника причаститься, пусть напишут мне в личку – разберемся. Это недопустимо", – ответил Волков.
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