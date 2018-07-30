Западные правозащитники назвали условие для посещения Крыма

Делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ хочет посетить Крым. Ее представители намерены оценить ситуацию с правами человека на полуострове.

Дипломаты заявили, что для визита им необходимо приглашение Киева и содействие крымских властей полуострова. Это нужно, чтобы правозащитники могли добраться с территории Украины.

Вице-премьер Крыма и постоянный представитель региона при российском президенте Георгий Мурадов сообщил, что Москва позитивно оценивает посещение полуострова международными наблюдателями. Однако представителям ОБСЕ нужно соблюсти определенные процедуры.

Политик отметил, что без предварительного обсуждения таких вопросов с Россией посетить полуостров не получится, пишет газета "Известия". Он добавил, что украинская виза не поможет попасть в Крым, поскольку это российская территория.

ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев



https://t.co/xhuTVShNnq — Pravda.ru (@PravdaRu) 30 июля 2018 г.

Член Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маркус Фронмайер считает, что заявления международной организации о готовности сформировать миссию наблюдателей для посещения Крыма следует считать положительным сигналом. По его мнению, это может способствовать нормализации отношений России и Запада.

Отметим, что интерес к полуострову со стороны иностранцев постоянно растет. Этим летом в Крым прибудет делегация парламентариев и бизнесменов из Словакии.