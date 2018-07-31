"Разбитый инсультом" Лукашенко появился на людях
Встреча Александра Лукашенко и Анатолия Исаченко состоялась
в президентской резиденции во вторник, 31 июля. Председатель Миноблисполкома
рассказал главе республики, как идет уборочная кампания в регионе, как
развивается мясная и молочная промышленность, что сделано в сфере дорожного
строительства.
Кроме того, региональный чиновник доложил главе государства о социально-экономическом развитии Минской области. Он затронул вопросы поставок предприятиям необходимого оборудования, улучшения услуг в сфере пассажирских перевозок и ряд других.
Отметим, что сегодняшний выход Александра Лукашенко в свет стал первым для него появлением на публике за последние несколько дней. Накануне Telegram-каналы и СМИ сообщили о том, что глава белорусского государства перенес инсульт, и именно из-за этого якобы отменили его визит в Гомель.
Попутно в интернете муссировалась информация об общем неважном состоянии президента соседней республики. Отмечалось, что он болен сахарным диабетом и ввиду недомогания уделяет много времени сну и еде, работая по несколько часов в день.
В пресс-службе президента Белоруссии эти вбросы опровергли. А информацию об инсульте у Александра Лукашенко вовсе назвали "бредом".
Напомним, визит президента Белоруссии в Гомель был запланирован на 26 июля. Однако Лукашенко так и не появился на публике, хотя на месте запланированной встречи уже находились журналисты и охрана главы государства.
При этом, по данным официального сайта главы государства, в тот же день под руководством лидера республики прошло совещание по вопросам госслужбы. А двумя днями позже, сообщает портал, Александр Лукашенко принял китайского предпринимателя Чан Чжэньмина.
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