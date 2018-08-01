Золотая дорога: в России решили переплюнуть Крымский мост

Росавтодор предложил построить на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи четырехполосную скоростную трассу. По предварительным подсчетам, проект обойдется в 1,2 триллиона рублей.

Если проект реализуют, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час. Пока дорога занимает четыре часа, пишут "Ведомости".

Длина трассы составит около 120 километров. Предполагается, что для автомобилистов проезд будет бесплатным.

"Идея в том, чтобы создать российский Лазурный Берег. Дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать", – красноречиво описал перспективы федеральный чиновник.

Эксперты отметили, что нынешняя дорога не только узкая, но и опасная. В начале 2017 года Мамайский перевал, через который Сочи соединен дорогой с остальной Россией, был закрыт сотрудниками Госавтоинспекции из-за сильного снегопада. А в 2016-м в ГИБДД заявили о критическом заторе: пробка в сторону моря растянулась на 20 километров.

Ранее заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов сообщил, что реконструкцию дороги Джубга – Сочи планируют начать в 2019 году, при этом подробности он не раскрыл. Также стало известно, что региональный бюджет не будет софинансировать дорогу. Наиболее вероятный сценарий – государственно-частное партнерство.

Напомним, что в конце июня 2018 года Минтранс поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о строительстве высокоскоростной магистрали Краснодар – Грозный. По имеющейся информации, стоимость проекта может составить 1,2 триллиона рублей.