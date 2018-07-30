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Общество

День падения Крымского моста отметят народными гуляньями

Фото: most.life
Болеет ли украинское общество или только политическая элита в стране поголовно заразилась русофобией и махровым национализмом? Очевидно, что метастазы из верхов местной власти все-таки добираются до обслуживающей ее творческой интеллигенции. Иначе как еще объяснить очередное высказывание, казалось бы, умудренного жизненным опытом 65-летнего украинского драматурга Александра Подервянского.
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Известный узкому кругу читателей по матерным пьесам прозаик и драматург предположил, что день падения Крымского моста станет днем национального единения: все выйдут в этот день на улицы в вышиванках.

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 Крымский мост

Крымский мост

Господин Подервянский, если верить "Википедии" – чрезвычайно разносторонняя личность. Он и писатель, и поэт, и художник, только произведения его все сплошь усеяны русской ненормативной лексикой.

Герои пьес Подервянского – мизантропы, женоненавистники, гомофобы, атеисты и расисты. Они постоянно предаются пьянству, сексуальным излишествам и любят подраться.  Ни одного названия его произведения нельзя привести в качестве примера: не позволяют российские законы и здравый смысл.

Персонажей, подобных Подервянскому, на Украине немало. Причем, в отличие от этого, с позволения сказать писателя, они широко известны в России. Взять хотя бы комика и актера Владимира Зеленского. Он – частый гость в нашей стране, снимается у российских режиссеров, а в перерывах издевается над защитниками Донбасса и позволяет себе обливать грязью Россию.

Фото: most.life

"Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно, осталось сердце", – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью, которое давал, находясь в Москве. Все помнят и финансовую поддержку, оказанную бывшим кавээнщиком нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовой операции на востоке Украины.

Можно еще вспомнить известного артист Алексея Горбунова, переставшего сниматься в российских фильмах после воссоединения Крыма или его коллегу по цеху Анатолия Пашинина, принимавшего участие в так называемой антитеррористической операции, а по сути – в войне против своего народа на Донбассе.

Но случаются в стане ярых русофобов и фантастические перевоплощения. Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом.


"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит", – отметила Монтян и стыдливо призналась, что в 2013 году она доказывала невозможность строительства моста через Керченский пролив.

"Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!" – добавила Монтян. По ее словам, еще большим успехом мост будет пользоваться после того, как доделают железнодорожную часть, а после строительства трассы "Таврида" будет полный кайф.

Помимо пересмотревшей свои взгляды Монтян, на Украине остаются тысячи граждан, не ни в какую желающие признавать Крымский мост. Пропаганда делает свое дело: не проходит и дня, чтобы украинская пресса не писала бы всякие небылицы про это грандиозное сооружение.


Вот, к примеру, самая свежая страшилка: сооружению осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов. С таким "прогнозом" выступил в конце минувшей недели бывший научный сотрудник РАН, член одной из российских либеральных партий Юрий Медовар. Украинские журналисты частенько привлекают его в качестве эксперта, когда надо в очередной раз уколоть Россию.

Вот и на этот раз ученый-либерал заявил, что мост, оказывается, никто не принимал и не нагружал так, как положено. "Якобы Путин проехал на восьми КамАЗах. Это 150 тонн рассредоточенной нагрузки. Но нужны были не восемь, а 1008 полностью загруженных КамАЗов", – сказал Медовар.

Кстати, два года назад этот "ученый" показывал свои глубокие познания в вопросах возведения Крымского моста. Тогда он безапелляционно заявил, что мост построить невозможно. Примерно тогда же многие украинские СМИ писали, что никаких работ на месте строительства Крымского моста не ведется, а все, что показывает российское телевидение, снимают на "Мосфильме". После открытия моста эти же журналисты утверждали, что на сей раз российская пропаганда нарисовала голограмму.

Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny

Разумеется, теперь, когда мост построен и все об этом узнали вопреки украинским злопыхателям, самое время кричать о том, что он скоро развалится. Можно, конечно, и о национальном празднике в честь этого события помечтать, но в планах России совсем иное: в 2019 году по Крымскому мосту откроется регулярное железнодорожное сообщение.

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Автор: Александр Комаров30 июля 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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