Что известно о новом муже красавицы Натальи Поклонской

Детали предполагаемого бракосочетания депутата Госдумы Натальи Поклонской просачиваются в прессу. Избранник экс-прокурора Крыма оставил ради нее жену и четверых детей.

Подтверждения появившейся накануне информации о свадьбе Натальи Поклонской пока только косвенные. Официальных заявления пока не последовало. Однако известно, что на днях на Урал приезжал бывший возлюбленный красавицы-депутата Андрей Красильников: предполагается, что он решал вопрос церковного развенчания. В официальном браке Поклонская и Красильников не состояли.

13 августа СМИ сообщили что, 38-летняя зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сыграла свадьбу с руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьевым. Избраннику экс-прокурора Крыма 47 лет, он доктор юридических наук и тоже из силовых структур: одно время работал старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции.

В 2017 году Соловьев еще состоял в браке. В его декларации о доходах за 2017 год указана жена и четверо детей. Все они обеспечены недвижимостью. Соловьев также задекларировал два земельных участка, две квартиры и три машиноместа. Годовой доход будущего жениха составил около трех миллионов.

Публикация от woman.ru (@woman_ru) 13 Авг 2018 в 7:37 PDT

Наталья Поклонская о своей личной жизни никогда особо не распространялась. Тем не менее, как-то ответила на вопрос, каким она представляет себе идеального мужчину. Поклонская заявила, что он должен быть защитником, понимать слова "честь" и "достоинство" – в том числе и применительно к родине, напоминает "МК".