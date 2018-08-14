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Общество

Что известно о новом муже красавицы Натальи Поклонской

Наталья Поклонская. Фото: wikipedia.org/kremlin.ru
Детали предполагаемого бракосочетания депутата Госдумы Натальи Поклонской просачиваются в прессу. Избранник экс-прокурора Крыма оставил ради нее жену и четверых детей.
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Подтверждения появившейся накануне информации о свадьбе Натальи Поклонской пока только косвенные. Официальных заявления пока не последовало. Однако известно, что на днях на Урал приезжал бывший возлюбленный красавицы-депутата Андрей Красильников: предполагается, что он решал вопрос церковного развенчания. В официальном браке Поклонская и Красильников не состояли.  

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Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

13 августа СМИ сообщили что, 38-летняя зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сыграла свадьбу с руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьевым. Избраннику экс-прокурора Крыма  47 лет, он доктор юридических наук и тоже из силовых структур: одно время работал старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции.

В 2017 году Соловьев еще состоял в браке. В его декларации о доходах за 2017 год указана жена и четверо детей. Все они обеспечены недвижимостью. Соловьев также задекларировал два земельных участка, две квартиры и три машиноместа. Годовой доход будущего жениха составил около трех миллионов.

Наталья Поклонская о своей личной жизни никогда особо не распространялась. Тем не менее, как-то ответила на вопрос, каким она представляет себе идеального мужчину.  Поклонская заявила, что он должен быть защитником, понимать слова "честь" и "достоинство" –  в том числе и применительно к родине, напоминает "МК".

Автор: Андрей Евлампиев14 августа 2018, 09:17
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