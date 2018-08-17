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Общество

Престарелая жена Макрона шокировала фигурой в мини-шортах

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Первая леди Франции попала в объектив во время велосипедной прогулки. Папарацци удалось заснять Брижит Макрон в микрошортах, открывающих ее стройные ноги.
прочитано 2517 раз

Президент Франции Эммануэль Макрон и его 65-летняя жена отдыхают на юге страны, в летней резиденции Форт де Брегансон. Она расположена неподалеку от города Борм-ле-Мимоза. Но вездесущие папарацци и здесь не дают расслабиться первому лицу французского государства и его супруге.

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Брижит, как оказалось, предпочитает активный отдых. Фотографы застали президентскую чету врасплох, когда они возвращались с велопрогулки. В сопровождении только одного телохранителя Макроны катались в окрестностях замка Форт де Брегансон.

Первая леди предстала перед фотографами в бирюзовой футболке и микрошортах, продемонстрировав стройные загорелые ноги. А за спиной президента Франции был огромный черный рюкзак. Пользователи Сети по достоинству оценили не только подтянутую фигуру жены французского президента, но и ее велосипед марки Peugeot стоимостью 4500 евро.

Примечательно, что, когда Макроны подъехали к замку, и их встретили папарацци, пара отреагировала на это весьма спокойно. Брижит и Эммануэль даже ответили на пару вопросов журналистов.

Публикация от @appellemoilaura


Напомним, что первая леди Франции даже во время официальных визитов отдает предпочтение платьям выше колен. В июле первая леди Франции посетила один из показов Недели высокой моды в Париже. В отличие от остальных присутствующих супруга президента выглядела очень просто, чем очень озадачила гостей смотра.

Брижит Макрон надела обтягивающие джинсы темно-синего цвета, алую трикотажную блузку и светло-коричневые сапожки с массивными каблуками. Ценители моды встретили такой наряд холодно: они решили, что супруга президента страны на подобных мероприятиях должна выглядеть более солидно.

Автор: Андрей Евлампиев17 августа 2018, 14:20
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Пожилая жена Макрона удивила странным нарядом

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