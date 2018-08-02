Затравленная Ахеджакова ответила безжалостным обидчикам

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова имеет свою точку зрения на воссоединение Крыма с Россией. Историческое событие она не признает, продолжая считать полуостров частью Украины. Естественно, что подобная позиция встречает непонимание у подавляющей части россиян. Актриса же сетует на "безжалостность" некоторых интернет-пользователей, сокрушаясь, что ее называют "террористкой".



Говоря о том, почему ее могли так назвать, Ахеджакова пояснила, что на такие вопросы никогда не отвечает. "Меня тысячу раз уже "разводили". Пора быть бдительной!" – заявила она в комментарии ФАН.

Позиция Ахеджаковой известна: частью России Крымский полуостров она не признает, полагая, что в 2014 году произошло не историческое воссоединение, а воровство. "Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы", – возмущалась ранее артистка.

Она пожаловалась, что из-за такой точки зрения ее травят, особенно в интернете. У Ахеджаковой создалось впечатление, что против нее развернута целая кампания.

"Столько лжи, черной ненависти! Три фальшивых Twitter, обвинения в экстремизме", – сокрушалась она. По словам актрисы, из-за заявлений о принадлежности Крыма ее даже называли "террористкой".

Впрочем, непризнание воссоединения полуострова с Россией не мешает Ахеджаковой принимать участие в съемках очередного фильма, которые проходят на его территории. При этом остается неясным: как именно актриса попала на полуостров? Официальный Киев до сих пор считает регион своей территорией, угрожая преследованием тем, кто въедет туда не через территорию Украины.

К сожалению, распространяться на этот счет Лия Меджидовна не пожелала. Зато отметила, что чувствует себя в Крыму очень хорошо.