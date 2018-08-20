Турчак предложил сократить пенсии депутатам и сенаторам

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов. Начинать нужно с себя, считает политик.

С таким заявлением Турчак выступил на совместном заседании генсовета партии и совета руководителей фракций "Единой России". "Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен принцип: начинать нужно с самих себя", – сказал единоросс.

По его мнению, было бы правильно, если депутаты и сенаторы из "Единой России" внесли бы изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, устранили сложившееся неравенство и отменили себе преференции.

Депутаты и сенаторы должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан России порядке. Эта норма должна заработать с 1 января 2019 года.

Турчак также обратил внимание на то, что ничто так не вызывает раздражение и неприятие у людей, как вопросы несправедливости. "Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд", – заявил Турчак.

Ранее политик заявил, что рост пенсий должен стать одной из ключевых задач "Единой России", и назвал тему совершенствования пенсионной системы чувствительной для каждого россиянина. Турчак пообещал, что все вопросы совершенствования пенсионной системы будут обязательно обсуждаться с людьми.





В начале июля "Единая Россия" запустила широкое обсуждение настройки пенсионного законодательства в регионах. Уже проведено более 400 дискуссий разного уровня, включая большие города и сельские поселения, в которых приняли участие более 30 тысяч гражданских активистов, представителей профсоюзов и депутатов-единороссов всех уровней.

Завтра, 21 августа, в Госдуме пройдут масштабные общественные слушания на тему настройки пенсионной системы. На Охотный Ряд приглашены члены правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного фонда, эксперты и общественные деятели.