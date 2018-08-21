В России появится эффективная пенсионная система

В Госдуме продолжаются широкие парламентские слушания по настройке пенсионной системы с участием депутатов, представителей исполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций. По словам вице-спикера нижней палаты, главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, итогом дискуссий должны стать решения, которые позволят выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую пенсионную систему.



Законодатель отметил, что ключевая задача при совершенствовании пенсионного законодательства состоит в повышении пенсий и улучшении уровня жизни граждан, которые ее получают.

По словам парламентария, его фракция в рамках поправок ко второму чтению соответствующего нормативно-правового акта предлагает снизить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 лет до 37 для женщин. Кроме того, подчеркнул Неверов, предлагается сохранить действующие условия назначения пенсионных выплат для малочисленных народов Севера.

Глава фракции единороссов подчеркнул, что итогом дискуссий должно стать выстраивание в России сбалансированной и эффективной пенсионной системы. Он подчеркнул, что она должна обеспечивать повышение уровня пенсионных выплат выше уровня инфляции.





В свою очередь руководитель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что настройка пенсионной системы позволит обеспечить поручение президента о росте пенсионных выплат. Депутат напомнил, что в настоящее время трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд превышают три триллиона рублей. По его словам, это может не лучшим образом отразиться на финансировании здравоохранения, образования и других жизненно важных сфер.





Изменения в пенсионной системе назрели, уверен глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. "Исходя из тех факторов, которые сложились в социуме, на рынке труда", – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что нынешний размер трансфертов из федерального бюджета в Пенсионный фонд, по сути, сравним с расходами на здравоохранение.

А между тем, напомнил Морозов, перед страной стоят задачи увеличения продолжительности жизни, борьбы с заболеваниями, которые составляют первопричину смертности – сердечно-сосудистые патологии, онкологические и прочие заболевания.

"Те средства, которые будут высвобождаться в результате создания новой системы, будут идти на развитие здравоохранения, совершенствование медицинской помощи", – подчеркнул депутат.

Во вторник, 21 августа, в Госдуме проходят широкие парламентские слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Для обсуждения актуальных вопросов на Охотный Ряд прибыли в том числе члены региональных законодательных собраний. Также в слушаниях принимают участие представители правительства, экспертного сообщества, общественных организаций. Председатель нижней палаты подчеркнул, что широкая дискуссия по настройке пенсионной системы позволит увидеть плюсы и минусы нормативно-правового акта, чтобы законодатели смогли до конца обсуждения документа внести в него поправки.

Напомним, что предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.