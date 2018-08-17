Почему пенсионную систему России необходимо улучшать

Дебош Панина в Крыму Степаненко судится с Петросяном Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Смерть перечеркнула планы Степаненко
Как бывший муж Бузовой борется с раком
Убитый горем Якубович прогнал жену
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
партнеры
Пятница 17 августа
Лента новостей
13:21
Куценко сделал откровенное признание о дочери
13:05
Ростовчанин заказал похищение и убийство богатого знакомого
12:59
Герой России забыл свою фамилию при виде Путина
12:52
Лето в Майами, английский садик: Как живет шестилетняя внучка Пугачевой
12:44
Найден способ похудения за час
12:41
В Омске во время матча умер хоккеист
12:28
Жителя Казани убило током в трансформаторной будке
12:17
Необузданный секс россиян на пляже сняли на видео
12:11
Есть жертвы: под Волгоградом перевернулся микроавтобус
11:52
Известного актера нашли мертвым в лифте
11:48
В Германии указали на победу Меркель над Путиным
11:31
Москвичей предупредили о скачке атмосферного давления
11:22
Верник довел до слез посланием Табакову
11:15
Россиянка обиделась и стукнула сотрудника ДПС бутылкой по голове
11:00
Найден действенный метод борьбы с извращенцами
11:00
В московском метро произошел сбой
10:55
Стоянов рассказал о муках умиравшего от рака Олейникова
10:42
В Москве автобус протаранил легковушку
10:34
16-летняя россиянка упала со стога сена и умерла
10:21
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
10:21
Каневский объяснил бегство из России
10:19
Главные события Москвы
10:02
Панин заставил дочь объясняться за скандал в самолете
09:46
Депутаты Рады передрались из-за геев (видео)
09:43
"Что-то почувствовал неладное": появились подробности дебоша Панина в самолете
09:39
Песни Бузовой и Киркорова признали опасными
09:16
США шокированы подлым ударом Порошенко
09:09
"Это стыдно озвучивать": Малахов раскрыл жуткую тайну Волочковой
09:00
Развод Дакоты и Соколовского оказался гнусным обманом
08:44
Унижение белорусов в Питере: Дзюба поставил Лукашенко на место
08:36
Звезду "Битвы экстрасенсов" жестоко избили металлическим прутом
08:34
Звезду российских сериалов экстренно госпитализировали
08:13
Спасибо, что не голый: нетрезвого Панина с дочкой выкинули из самолета за дебош
08:07
Столичные таксопарки приведут в порядок
22:04
Что за ужас: Кудрявцеву потеряли сразу после родов
22:04
Украина изощренно отомстила России за Крымский мост
21:58
Родственники забросили могилу насильника Хачатуряна
21:47
Из-за аномальной жары скончались 30 человек
21:39
Принц Чарльз возмущен: Елизавета II включила Маркл в завещание
21:17
Издевательства воспитателя-садиста над детьми потрясли Башкирию
21:02
Петросян посмеялся над мелочной Степаненко
21:01
Зарубили и сожгли: зверское убийство женщины шокировало россиян
20:49
Жуткое ДТП: "Газель" сплющило под фурой
20:45
Подарков не будет: Порошенко поставили на место
20:31
Москвичка разбилась насмерть при падении из окна
20:20
Молодой муж объявил о беременности Водонаевой
20:17
Молодая жена оставила погрязшего в долгах Рыжова из "Дискотеки Авария"
19:58
Известный актер заявил о жестоком избиении
19:35
Курские единороссы помогают школьникам стать сильными и красивыми
19:31
Бывшая жена Вороненкова рассказала об оргиях
19:30
Зубная паста и странные видео: как Стриженова борется с раком
19:06
Воспитатели скрыли падение ребенка из окна
18:43
Трамп готов признать Крым российским
18:38
"Вам виднее": Путин оценил превосходство российских дорог (видео)
18:36
Пловчиха Ефимова восхитила шикарными формами
17:58
Слетели с катушек: Киев решился на безумную меру против Москвы
17:48
Море в Крыму превратилось в "фекальный бульон"
17:47
На Украине бесятся из-за свадьбы с Путиным
17:37
Смертельная авария больно ударила по Елизавете II
17:35
Названы причины одиночества
17:21
Пелагея тайно вышла замуж на Мальдивах
17:19
Скончалась легендарная певица Арета Франклин
16:48
До столкновения со смертоносной планетой Нибиру остались считаные часы
16:42
Перелетел через стол: Киркоров устроил дебош в ресторане
16:36
Лукашенко попался на лжи после встречи с Путиным
16:35
"Опять в хлам?": Волочкову после гадкой выходки у унитаза отправляют в психушку
16:19
Сколько детских садов и школ построено в Москве
16:06
С Биланом в Москве случилось ужасное
16:03
Малахов против Борисова: битва на выживание
15:53
Потребовались спасатели: дочь Бородиной пострадала на курорте
15:31
Известный телеведущий расстрелял соседа из-за фары
15:26
Разводящаяся Дакота рассекретила нового любимого мужчину
15:22
Первый фестиваль дронов пройдет в Москве
14:55
Турчак поставил задачу перед единороссами Севастополя
14:52
Главный гей России встал в позу из-за скандала с парадом
14:39
Бесстыжий Панин в поношенных женских трусах предстал во всей красе
14:18
"Молимся": Разин показал новое фото впавшей в кому российской певицы
14:11
В Германии изменили карту России из-за Крыма
14:01
Забирай ее жить с собой: Максакова отдала дочь посторонней женщине
14:01
Захлебнетесь кровью: дерзкий Киев пригрозил Москве
14:00
Питт отбирает у Джоли самое дорогое
13:49
Раскрыты подробности свадьбы с Путиным
13:44
В Удмуртии иномарка задавила 14-летнего велосипедиста
13:17
В Волгограде автобус насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
13:12
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
13:06
Яббаров из "Дома-2" бросил беременную Рапунцель и закрутил новый роман
12:58
Житель Подмосковья украл у соседа по палате ключи и обчистил его квартиру
12:51
Мелочная Степаненко вырывает у загулявшего Петросяна последние часы
12:46
Умершую от рака звезду "Что? Где? Когда?" похоронят в Петербурге
12:35
Мишулина заявила о новой травле Первого канала
12:31
Трагедия в Москве: пенсионерка закрыла грудью дочь от ружья зятя
12:29
Деревья покалечили четырех москвичей
12:23
45-летняя Высоцкая выглядит как школьница
12:19
Ростовчане засунули водителя в багажник и угнали такси
12:17
Mini Cooper S: Быстрый. Юркий. Твой.
12:06
Пугачева зарабатывает 150 тысяч рублей в минуту
12:02
Двое омичей закурили в кровати и умерли
11:59
Названа новая цель России в Европе
11:53
Звезда сериала "Сваты" опасается за свою жизнь
11:53
"Поломал организм анаболиками ": названа причина болезни Жукова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
Мишулина заявила о новой травле Первого канала
Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки
"Хорошая жена": Зудина теперь с Домогаровым
В России впервые разрешили провести гей-парад
"Качок в пуантах": Волочкова в старом тряпье напугала паралитическим видом
Экономика

Почему пенсионную систему России необходимо улучшать

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет к дальнейшему увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ), полагают эксперты. В свою очередь это обернется сокращением денежных выплат в реальном выражении, а средства, которые получат пенсионеры по индексации, будут неизбежно съедены инфляцией, уверен заведующий кафедрой прикладной экономики МГИМО Михаил Столбов.
прочитано 312 раз

Об опасности такого развития событий говорил на этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, необходимо найти решение, которое обеспечило бы рост пенсий выше уровня инфляции. Пенсии в России, подчеркнул председатель нижней палаты, должны составлять не менее 40% от заработной платы.

ПО ТЕМЕ

Госдума нацелена на бездефицитный Пенсионный фонд

Размер пенсий в РФ нужно довести до 20-25 тысяч рублей в ближайшие годы

Настройка пенсионной системы закроет дыру в бюджете

Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Достижению этих целей мешает постепенно увеличивающаяся дыра в бюджете Пенсионного фонда. В настоящее время для покрытия его дефицита из федерального бюджета перечисляется 3,336 триллиона рублей, что составляет 40% от всего объема фонда и 20% от расходов федерального бюджета.

Если ничего не предпринимать, предупредил спикер, в будущем средств придется выделять в два раза больше. "Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20-25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер – образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

По словам заведующего прикладной экономики МГИМО Михаила Столбова, ситуация на протяжении последних лет становилась все сложнее. "Если раньше речь шла о десятках миллиардах рублей для того, чтобы компенсировать эти разрывы между доходами и расходами ПФР, то в последние три года это уже сотни миллиардов рублей. А в этом году первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов озвучил показатель в триллион рублей", - отметил эксперт в беседе с изданием "Политаналитика".

Столбов констатировал, что при существующем положении дел показатель будет только расти. Это создаст риск возникновения такого дефицита Пенсионного фонда, который будет представлять опасность для бюджетной устойчивости. "Это порядка минус 5-7% от ВВП. При нынешних показателях ВВП это 4,5-5 триллионов рублей, довольно чувствительная сумма", - сказал аналитик. Кроме того, добавил он, необходимо учитывать серьезные внешнеэкономические риски.

Фото: wikipedia.org

Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет к тому, что в реальном выражении выплаты будут сокращаться, констатировал Столбов. По его словам, в таком случае рассчитывать на полную индексацию не приходится, а раз так, прибавки будут съедаться инфляцией.

В пример эксперт привел Испанию, где прибавка пенсий составляет всего 0,25% в год.

"Я боюсь, что примерно на такие же доли процента мы могли бы рассчитывать и в России", – отметил экономист.

А если учитывать показатель инфляции в 4%, подчеркнул аналитик, то российские пенсионеры будут становиться беднее на 3%.

Напомним, что Госдума в ходе пленарного заседания 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Перед вторым чтением нормативно-правового акта нижняя палата будет обсуждать вопрос совершенствования пенсионной системы на широких парламентских слушаниях. Они пройдут на Охотном Ряду 21 августа. После этого еще более месяца – до 24 сентября – будет продолжаться сбор поправок к нормативно-правовому акту.

Dni.Ru писали, что увеличение средней продолжительности жизни и спад рождаемости в 1990-е годы привели к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился. Из-за этого в бюджете Пенсионного фонда возникла дыра, которая с каждым годом продолжает увеличиваться. Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева отметила, что к 2024 году для покрытия дефицита Пенсионного фонда необходимо будет выделить из бюджета как минимум пять триллионов рублей.

Автор: Иван Поляков17 августа 2018, 12:55

комментарии

Политика

Подарков не будет: Порошенко поставили на место
Трамп готов признать Крым российским
Лукашенко попался на лжи после встречи с Путиным
В Германии изменили карту России из-за Крыма

Шоу-бизнес

Узнавшая о беременности Степаненко впала в затяжную депрессию
Куценко сделал откровенное признание о дочери
Неожиданная развязка дела о "гепатитном харкании" Казаченко
Лето в Майами, английский садик: Как живет шестилетняя внучка Пугачевой

Проишествия

Известный телеведущий расстрелял соседа из-за фары
Трагедия в Москве: пенсионерка закрыла грудью дочь от ружья зятя
Обнародованы фото избитых отцом-насильником москвичек-убийц
Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео

Lifestyle

Звезда сериала "Сваты" опасается за свою жизнь
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
Шоу-бизнес

Опубликовано предсмертное письмо Веры Глаголевой

Актриса умерла ровно год назад
Шоу-бизнес

Звезду "Битвы экстрасенсов" жестоко избили металлическим прутом

Об этом участник рассказал в своих социальных сетях
Шоу-бизнес

Стоянов рассказал о муках умиравшего от рака Олейникова

Звезды "Городка" были не только коллегами, но и закадычными друзьями
Шоу-бизнес

Лето в Майами, английский садик: Как живет шестилетняя внучка Пугачевой

Клавдия уже говорит на двух языках

Гороскоп

У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
Малахову посоветовали расстаться с женой
У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа

Фоторепортажи

45-летняя Высоцкая выглядит как школьница
Год без Глаголевой: как живут дочери актрисы
Любимые женщины Тимати
Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты

Спорт

Пловчиха Ефимова восхитила шикарными формами
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Уткин раскрыл шокирующие цифры заработка на Первом канале
Губерниев опубликовал эротическое фото

Регионы

Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru