Почему пенсионную систему России необходимо улучшать

Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет к дальнейшему увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ), полагают эксперты. В свою очередь это обернется сокращением денежных выплат в реальном выражении, а средства, которые получат пенсионеры по индексации, будут неизбежно съедены инфляцией, уверен заведующий кафедрой прикладной экономики МГИМО Михаил Столбов.



Об опасности такого развития событий говорил на этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, необходимо найти решение, которое обеспечило бы рост пенсий выше уровня инфляции. Пенсии в России, подчеркнул председатель нижней палаты, должны составлять не менее 40% от заработной платы.

Достижению этих целей мешает постепенно увеличивающаяся дыра в бюджете Пенсионного фонда. В настоящее время для покрытия его дефицита из федерального бюджета перечисляется 3,336 триллиона рублей, что составляет 40% от всего объема фонда и 20% от расходов федерального бюджета.

Если ничего не предпринимать, предупредил спикер, в будущем средств придется выделять в два раза больше. "Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20-25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер – образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура", – подчеркнул председатель нижней палаты.





По словам заведующего прикладной экономики МГИМО Михаила Столбова, ситуация на протяжении последних лет становилась все сложнее. "Если раньше речь шла о десятках миллиардах рублей для того, чтобы компенсировать эти разрывы между доходами и расходами ПФР, то в последние три года это уже сотни миллиардов рублей. А в этом году первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов озвучил показатель в триллион рублей", - отметил эксперт в беседе с изданием "Политаналитика".

Столбов констатировал, что при существующем положении дел показатель будет только расти. Это создаст риск возникновения такого дефицита Пенсионного фонда, который будет представлять опасность для бюджетной устойчивости. "Это порядка минус 5-7% от ВВП. При нынешних показателях ВВП это 4,5-5 триллионов рублей, довольно чувствительная сумма", - сказал аналитик. Кроме того, добавил он, необходимо учитывать серьезные внешнеэкономические риски.





Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет к тому, что в реальном выражении выплаты будут сокращаться, констатировал Столбов. По его словам, в таком случае рассчитывать на полную индексацию не приходится, а раз так, прибавки будут съедаться инфляцией.

В пример эксперт привел Испанию, где прибавка пенсий составляет всего 0,25% в год.

"Я боюсь, что примерно на такие же доли процента мы могли бы рассчитывать и в России", – отметил экономист.

А если учитывать показатель инфляции в 4%, подчеркнул аналитик, то российские пенсионеры будут становиться беднее на 3%.

Напомним, что Госдума в ходе пленарного заседания 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.





Перед вторым чтением нормативно-правового акта нижняя палата будет обсуждать вопрос совершенствования пенсионной системы на широких парламентских слушаниях. Они пройдут на Охотном Ряду 21 августа. После этого еще более месяца – до 24 сентября – будет продолжаться сбор поправок к нормативно-правовому акту.

Dni.Ru писали, что увеличение средней продолжительности жизни и спад рождаемости в 1990-е годы привели к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился. Из-за этого в бюджете Пенсионного фонда возникла дыра, которая с каждым годом продолжает увеличиваться. Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева отметила, что к 2024 году для покрытия дефицита Пенсионного фонда необходимо будет выделить из бюджета как минимум пять триллионов рублей.