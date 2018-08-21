В Госдуме широко обсудили настройку пенсионной системы

Повышение качества жизни граждан и рост пенсий выше уровня инфляции, индексация выплат, уход от дефицита Пенсионного фонда – эти и многие другие вопросы обсуждались в Госдуме во вторник, 21 августа, в ходе широких парламентских слушаний по настройке пенсионной системы. На Охотном Ряду собрались депутаты, члены правительства, представители экспертного сообщества и общественных организаций. Все вместе они обсудили текущую ситуацию в пенсионной системе и наиболее эффективные пути ее улучшения.



Найти необходимые решения



Председательствовал на мероприятии спикер Госдумы Вячеслав Володин. В обсуждении приняли участие главы всех парламентских фракций, а также представители профильных комитетов нижней палаты. Кроме того, на слушаниях присутствовал министр труда и социального развития Максим Топилин, глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, а также общественники, руководители деловых объединений и экспертного сообщества.

Активное участие в обсуждении настройки пенсионной системы приняли представители региональных законодательных собраний. На Охотный Ряд прибыли 40 глав заксобраний субъектов Федерации и 32 заместителя председателей законодательных органов регионов. Всего же в парламентских слушаниях приняли участие около 600 человек.

По словам Вячеслава Володина, обсуждение совершенствования пенсионного законодательства со столь широким представительством поможет найти решения, которые позволят снизить напряжение там, где оно есть. Спикер отметил, что ради участия в слушаниях многие из экспертов и парламентариев прервали отпуска.





Председатель нижней палаты подчеркнул особую важность обсуждаемой темы. Он напомнил, что с момента принятия законопроекта о совершенствовании пенсионной системы прошел месяц. "Еще где-то месяц мы можем обсуждать законопроект до второго чтения и вносить поправки в законопроект", – сказал Володин. При этом сбор поправок продлится до 24 сентября.

"Важно организовать обсуждение этого вопроса, чтобы мы могли в открытой дискуссии увидеть все плюсы и минусы, в том числе, имели бы возможность до конца обсуждения внести поправки законопроект", – подчеркнул Володин.

В выигрыше – пенсионеры

Выступая с думской трибуны, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что больше всех от настройки пенсионной системы выиграют сами граждане. По его словам, сэкономленные благодаря совершенствованию законодательства в этой сфере три триллиона рублей (а именно столько федеральный бюджет должен выделять для покрытия дефицита Пенсионного фонда. - Прим.Ред.) в следующие шесть лет пойдут на повышение пенсий неработающим пенсионерам.

Министр подчеркнул, что ключевая задача настройки пенсионной системы – ускорение индексации пенсий. Топилин отметил, что в планах правительства – увеличение размеров выплат до 20 тысяч рублей к 2024 году. Ранее о необходимости выхода на такую отметку и даже выше – 25 тысяч рублей - говорил и Вячеслав Володин. По словам главы минтруда, порядок индексации, позволяющий достичь такого показателя, будет закреплен ко второму чтению законопроекта о совершенствовании пенсионной системы.





В свою очередь, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал вернуть повышение пенсионных выплат для работающих пенсионеров. На его взгляд, отсутствие индексации для этих категорий граждан несправедливо.

В ходе выступления Кудрина Володин поинтересовался у него, возможно ли кабинету министров пойти по другому пути в вопросе совершенствования пенсионного законодательства. Глава Счетной палаты заявил, что меры по настройке системы уже давно назрели.

"Сегодня мы подошли к черте, когда такое решение необходимо", – подчеркнул Кудрин.





Экспертное мнение

Активное участие в обсуждении приняли и представители экспертного сообщества, в том числе ректоры крупнейших российских вузов - Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау. Кузьминов согласился с Кудриным в том, что возможностей для откладывания настройки пенсионной системы в долгий ящик уже нет.

В случае отказа от этого шага, предупредил ректор ВШЭ, численность лиц пенсионного возраста увеличится на 2,6 миллиона человек к 2024 году, а к 2030 – почти треть населения страны будут пенсионерами. По словам Кузьминова, в рамках настройки пенсионной системы необходим также дополнительный пакет мер по поддержке людей старшего поколения.

В свою очередь, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Шохин отметил, что некоторые положения законопроекта недостаточно проработаны. В частности, указал он, необходим более подробный анализ ситуации на рынке труда.

Шохин предложил совместно поработать над поправками ко второму чтению нормативно-правового акта. Эксперт подчеркнул, что к вопросу совершенствования пенсионной системы нужно подходить комплексно. По его словам, необходим целый пакет законопроектов по настройке пенсионной системы, без чего невозможна полноценная забота о благополучии лиц пенсионного возраста.





Эффективная пенсионная система

Выступали на слушаниях и лидеры фракций нижней палаты. Так, лидер думских единороссов Сергей Неверов отметил, что в случае отказа от настройки пенсионной системы потребуется увеличить субсидии из федерального бюджета для сохранения хотя бы нынешнего уровня пенсий. При таком сценарии, подчеркнул парламентарий, к 2024 году в бюджет Пенсионного фонда из федеральной казны необходимо будет направить уже пять триллионов рублей (сейчас более трех. – Прим.Ред.).

По словам Неверова, реализовать обозначенные главой государства задачи по повышению уровня пенсий, роста доходов граждан и снижению уровня бедности позволит только сбалансированная пенсионная система. "Задача, которая стоит перед нами – это создание эффективной и устойчивой пенсионной системы", – заявил единоросс.





Он рассказал, что ко второму чтению законопроекта уже подготовлены ряд поправок. В частности, снижение стажа, позволяющего досрочно выходить на пенсию до 42 лет для мужчин и до 37 лет для женщин. Кроме того, фракция предложила сохранить действующие пенсионные условия для коренных и малочисленных народов Севера.

Рабочая группа

В ходе слушаний Вячеслав Володин объявил о создании специальной рабочей группы, которая займется обсуждением мер по эффективному совершенствованию пенсионной системы. Как отметил спикер, она будет работать с поправками, которые поступают ко второму чтению нормативно-правового акта, которое состоится в ходе осенней сессии. Главная задача, подчеркнул законодатель, – повышение качества законопроекта.

Володин предложил, не откладывая, приступить к обсуждению и анализу предложений, которые прозвучали в ходе слушаний. "И дальше, двигаясь ко второму чтению законопроекта, могли бы выразить в том числе позицию, тем более мы можем принять определенные рекомендации по итогам слушаний", – добавил спикер.

Председателем рабочей группы стала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. По ее словам, новый орган начинает свою работу уже сегодня, а первое заседание состоится в период с 30 августа по 2 сентября вместе с профильным комитетом нижней палаты по труду. В состав группы вошли, помимо депутатов, представители экспертного, делового сообществ, Общественной палаты России.





Почему пенсионную систему необходимо улучшать

Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства 19 августа. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции. В настоящее время нижняя палата получила более 100 поправок к нормативно-правовому акту.

Необходимость настройки пенсионной системы диктуют несколько факторов. Прежде всего, это продолжающаяся увеличиваться дыра в бюджете Пенсионного фонда. В настоящее время на то, чтобы ее закрыть, из федерального бюджета выделяется более 3,3 триллиона рублей – это 40% от всего объема Фонда и 20% от расходов бюджета Федерации. Если ничего не предпринимать в будущем средств придется выделять в два раза больше.

Кроме того, в России наблюдается устойчивый тренд на увеличение средней продолжительности жизни, но вместе с тем необходимо учитывать спад рождаемости в 1990-е годы. Сочетание этих факторов приведут к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился.



Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет к дальнейшему увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ), полагают эксперты. В свою очередь это обернется сокращением денежных выплат в реальном выражении, а средства, которые получат пенсионеры по индексации, будут неизбежно съедены инфляцией.





Место для дискуссий

В Госдуме седьмого созыва вошло в практику проводить большие парламентские слушания под председательством спикера по обсуждению наиболее значимых и актуальных законопроектов. Так, по инициативе Вячеслава Володина в июле прошлого года в нижней палате прошли масштабные слушания по защите прав участников долевого строительства. В них участвовали граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, парламентарии, представители исполнительной власти и Центробанка. В итоге была создана рабочая группа, в которую вошли члены всех думских фракций.

Кроме того, законодатели провели парламентские слушания с участием заинтересованных граждан по вопросу реализации программы реновации. На мероприятии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства и профильных думских комитетов, а также около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу. Они смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои замечания.

На больших парламентских слушаниях обсуждалось и развитие цифровой экономики в России. В феврале этого года в стенах нижней палаты собрались представители правительства и крупного бизнеса, которые вместе с депутатами обсудили формирование в нашей стране экономики нового типа. Кроме того, Госдума проводила парламентские слушания по проекту закона о курортном сборе, диверсификации военно-промышленного комплекса и другим актуальным вопросам.