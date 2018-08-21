Володин заявил о необходимости срочной настройки пенсионной системы

Решение об изменениях в пенсионной системе откладывать опасно, заявил спикер Госдумы, подводя итоги сегодняшних масштабных слушаний на Охотном Ряду. Вячеслав Володин отметил: все эксперты во время дискуссии сошлись во мнении, что необходимо принимать такое решение.

Спикер заявил, что обсуждение длилось более четырех часов, в нем приняло участие очень большое количество как экспертов, так и представителей институтов гражданского общества, регионов.

"Депутаты прервали отпуска и посвятили себя обсуждению этого очень важного, ответственного вопроса. Дискуссия была открытая, причем звучали разные точки зрения, которые формулировали политические партии, представленные в Госдуме", – отметил Володин.

Спикер пообещал, что обсуждение изменений в пенсионное законодательство не ограничится парламентскими слушаниями. "Нам сейчас нужно будет все взвесить, еще раз обсудить в рамках уже созданной рабочей группы. Есть предложения, которые носят совершенно конкретный характер. Они требуют дополнительных обсуждений", – отметил глава палаты.





По его словам, все предложения фракций Думы, Общественной палаты, представителей профсоюзов и работодателей будут учтены.

Мы понимаем, что это решение направлено на повышение благосостояния наших пенсионеров, повышение уровня пенсий.

Обсуждение продолжится в рамках специально созданной рабочей группы. Она на следующей неделе начнет анализ всего того, что было предложено, и выскажет свои рекомендации, которые будут приниматься с учетом мнения всех политических фракций.

"Все говорили об одном - рассматривать этот вопрос необходимо, потому что если мы его отложим на какое-то время, может случиться непоправимое, возникнут большие проблемы. Хотелось бы, чтобы это понимание у всех было", – заявил Володин.

Говоря об инициативе об отмене депутатских надбавок к пенсии, он сказал, что обсуждать ее стоит тогда, когда она поступит на рассмотрение Госдумы. "Этот вопрос важный, но думаю, это самое простое решение, которое мы можем принять", – сказал он.





Парламентские слушания по изменениям в пенсионное законодательство продлились четыре с половиной часа. В них приняли участие эксперты, политики и общественные деятели. Учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с политическими фракциями было принято решение расширить формат мероприятия и пригласить на него все заинтересованные стороны.

В зале заседаний Госдумы, который не смог вместить всех желающих, собрались члены правительства, депутаты, представители Пенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели; всего – более 600 человек. Обсуждение в таком расширенном формате прошло в Госдуме впервые.