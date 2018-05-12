Страшные тайны: Петр Порошенко

При всех своих странностях и порой не совсем адекватном поведении нынешний президент Украины на самом деле не такой уж рубаха-парень и открытый человек. Сколотив неплохой капитал на сомнительных сделках и спрятав его в офшорах, Петр Порошенко добрался до самой вершины власти и теперь чувствует себя защищенным и от собственного народа, и от следственных органов. Очевидно, что свои самые сокровенные тайны он унесет с собой в могилу, но часть скелетов в шкафу Порошенко все-таки стали достоянием общественности.

ОДНИМ СЛОВОМ – РУМЫН

Происхождение Петра Порошенко, как и его настоящая фамилия, остаются большой загадкой для исследователей запутанной биографии президента. По некоторым данным, его отец Алексей носил до свадьбы с Евгенией Порошенко фамилию Вальцман, что может говорить о еврейских корнях нынешнего защитника украинского языка, народа и государственности. При этом родители будущего главы Незалежной родились в Королевстве Румыния, правда, сейчас эта территория Одесской области.

В начале 70-х годов семья переехала в молдавский, а ныне приднестровский город Бендеры. Там Петр окончил школу, там же с 10 лет занимался дзюдо и даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР. После школы учился в Киевском госуниверситете на престижном факультете международных отношений.

Интересен молдавский период жизни семьи Порошенко. В 80-е годы в СССР махровым цветом расцвело мелкое воровство госсобственности – появились так называемые несуны. Находчивый отец будущего президента был тогда директором ремонтного завода и попался на удочку компетентных органов: он занимался приписками и воровством. За что и получил пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видимо, папин неудачный опыт пригодился в жизни Петру Алексеевичу: он быстро усвоил, как нужно жить так, чтобы у него все было, а ему за это ничего не было.





ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ

Получив высшее образование, Порошенко не пошел работать по специальности, а начал собственный бизнес по продаже какао-бобов. В 90-е годы он купил несколько кондитерских предприятий, со временем построив целую шоколадную империю "Рошен" с филиалами в России, Венгрии и странах Балтии.

Созданные предприятия кондитерской промышленности принесли ему целое состояние и прозвище "шоколадный король". Помимо кондитерских активов, в бизнес-портфеле Порошено есть спортивные клубы, страховые компании, судостроительные предприятия, средства массовой информации…

Владелец газет, заводов и пароходов фактически развеял слухи о том, что стартовый капитал для своего бизнеса ему дал отец-сиделец. В 90-е годы в прессе активно распространялась информация о том, что Порошенко-старший был одним из первых теневых миллионеров в СССР.

Немаловажная деталь: отказаться от своих бизнес-активов после избрания президентом в 2014 году, конфетный магнат так и не смог. Он не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств. Видимо, сладкая жизнь настолько затягивает, что переформатировать ее в политическую рутину не так-то просто.





ОФШОРНЫЙ ОЛИГАРХ

Два года назад на Украине разразился скандал после публикации так называемого панамского досье, секретные документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от анонимного источника. Выяснилось, что в самый разгар войны в Донбассе Порошенко учредил офшорную компанию.

Она была задумана как холдинг для кипрских и украинских фирм группы "Рошен". Примечательно, что Порошенко перевел все свои деньги в офшор буквально через несколько месяцев после пламенной речи о борьбе с коррупцией. Украинские политики и оппоненты президента потребовали тщательного расследования экономических преступлений главы государства, поднимался даже вопрос об импичменте, но, как говорится, воз и ныне там.

Почему расследование темных делишек Порошенко так и не довели до логического конца, можно только догадываться. Не иначе шоколадный король угостил всех жаждущих его крови конфетами собственного производства.





ЛЕСОРУБ МАЙДАНА

О том, как малоизвестному политику Петру Порошенко удалось стать президентом Украины, ходят легенды. Говорят, что он был основным спонсором Евромайдана и деньгами проложил путь во власть. Доля правды в этих утверждениях, безусловно, есть.

Во время осенне-зимних событий 2013-14 годов он был одним из многих политиков, вышедших на площадь Независимости и уж точно единственным крупным бизнесменом, который сразу сделал ставку на протестующих, в то время как его коллеги-миллиардеры предпочитали отмалчиваться.

Порошенко скромно утверждал, что помогал сторонникам евроинтеграции исключительно дровами для обогрева, водой и едой. В итоге получилось, что украинский переворот вынес к власти на своих волнах шоколадного короля, который всего лишь раздобыл дровишек для костров в центре Киева.

А ведь до этого он не был активен в украинской политике и уж точно Порошенко никто не воспринимал серьезно как кандидата в президенты. Но, правда, жесткость свою в бизнесе проявлял не раз: в начале нулевых в Сети появилась аудиозапись телефонного разговора Порошенко с топ-менеджером, принадлежащего ему "Пятого канала". Бизнесмен эмоционально и в нецензурной форме выражал неудовольствие, что его на канале мало показывают.





В ТЫЛУ ВРАГА

Известно, что Петр Порошенко крайне негативно относится к России, но оказывается, многие родственники пятого президента Украины имеют российские корни. Жена нынешнего лидера Незалежной родом из Липецка. Там, кстати, находится одна из кондитерских фабрик "Рошен". Наверное, это банальное совпадение.

Невестка Порошенко Юлия Алиханова хоть и родилась в Севастополе (тогда еще украинском), но получила среднее и высшее образование в Санкт-Петербурге и осталась там работать. С будущим супругом Алексеем Порошенко познакомилась во Франции, где училась в престижной международной школе.

Журналистам удалось выяснить, что все родственники Порошенко, живущие в ненавистной ему стране, голосовали за воссоединение Крыма с Россией. Такая вот ирония судьбы…





НЕ ПРОЧЬ ВЫПИТЬ

Петр Порошенко не раз был замечен на официальных мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения. Несколько раз это становилось причиной скандала. Как-то раз в самом начале АТО президент оговорился, выступая перед командованием ВСУ: хотел в очередной раз упомянуть ужасы российской агрессии, а вылетело "украинской". Выглядел и вел себя Порошенко тогда крайне неадекватно.

Позже украинского лидера Петра Порошенко заметили в нетрезвом виде во время его публичного выступления на пресс-конференции в Мариуполе. Украинские политологи тактично назвали это выступлением в особом состоянии.

Примеров такого состояния украинского лидера в Сети не счесть. Понятно, что работа на высшем государственном посту – дело непростое. Конечно утверждать, что Порошенко систематически злоупотребляет алкоголем, нельзя. Но недавно один из его бывших соратников (к слову, тоже не совсем адекватный политический персонаж) Михаил Саакашвили проболтался, что Порошенко имеет слабость к итальянским и французским винам.



