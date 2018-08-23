Обнародован план раздела Украины на три части

Экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко заявил, что в СССР Крым использовали как рычаг давления на Украину. По его словам, Михаил Горбачев мог разделить страну на три республики.



Василенко отметил, что Крым в 1954 году передали Украине, так как он якобы находился в полном упадке. "Россия использовала все рычаги, чтобы остановить движение Украины к независимости. Одним из таких рычагов был как раз надуманный крымский вопрос", – цитирует Василенко "Обозреватель". Он напомнил, что сначала все требовали автономии Крыма.

"При этом Горбачев откровенно сказал Кравчуку во время этих переговоров: "Ты давай подписывай союзный договор, а то мы сделаем так, что будет две, а то и три Украины", — рассказал Василенко. Он добавил, что первому президенту Украиныпришлось согласиться с таким решением вопроса.

Публикация от Саврасова Наталья (@savrasovanatalia1290) 22 Авг 2018 в 11:35 PDT

Ранее Киев придумал план по возвращению Крыма к концу 2019 года. Мечтами в соцсетях поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Документ якобы был разработан постпредом президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным и одобрен 20 июня. Украина хочет собрать и представить "доказательства нарушения прав человека в Крыму", а также найти улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд.

Отметим, украинские власти постоянно рассказывают, что поток туристов в Крым иссякает. В реальности же очереди в пограничном Чонгаре только растут. В свою очередь власти полуострова сообщают, что украинские туристы едут в Крым, несмотря на искусственные препоны.

