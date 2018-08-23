Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду

Туристка из России пожаловалась на "фекальный отдых" в Крыму. Девушка побывала в Феодосии, слегла в местную больницу с отравлением и испытала на себе все прелести лечения там.

Своей историей Галина Траоре поделилась на странице в соцсети. После купания в море она попала в больницу с отравлением, где местные жители рассказали, что прямо на пляж выходит канализация и там нельзя купаться.

"Пляж Феодосии – это бухта, в которой накапливается и концентрируется вся зараза. Одна капля такой морской воды вызывает уже через два часа сильную рвоту и диарею", – утверждает Галина.

В больнице, пишет девушка, нет душа, а шторы висят на ржавых скрепках. "Кровь из пальца врач высасывал своим усатым ртом через стеклянную трубку и выдувал ее в пробирку. Неужели у них нет даже резиновой груши для этой процедуры?!" – возмущается туристка.

"Срам! Я в шоке. Это ад, в котором мы провели трое суток, но капельницы волшебным образом ставят деток на ноги. Я не хочу сказать, что врачи плохие. Они спасают жизни – факт. Но на таком уровне медицина не должна находиться", – заканчивает свой гневный пост девушка.

При этом она не приводит никаких документальных свидетельств – фото или видео в сообщении отсутствуют. Можно усомниться в части ее рассказа, особенно касающегося пребывания в больнице. Некоторые пользователи Сети предположили, что ужасы описаны туристкой исключительно в рамках попытки отвратить многочисленных украинских отдыхающих от поездки на российский полуостров.

Публикация от Республика Крым / Crimea ��☀️���� (@respublica_crimea) 22 Авг 2018 в 3:12 PDT

Однако про грязное море в Крыму говорили даже врачи. Инфраструктура полуострова этим летом не справляется с наплывом отдыхающих. По словам медиков, вода у берегов превратилась в "фекальный бульон".

Как писал недавно хирург Герман Пятов, жалобы туристов принимают массовый характер. Причина инфекционных болезней – попавшая в глаза или случайно проглоченная морская вода.