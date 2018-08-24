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Общество

Где и почему может повториться трагедия "Зимней вишни"

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com
Эксперты установили, что причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стал светодиодный светильник. В результате протечки крыши талая вода залила лампу над игровой зоной, произошло короткое замыкание, которое и привело к пожару, унёсшему жизни 64 человек. Страшная трагедия может повториться, если владельцы торговых комплексов не позаботятся о безопасности помещений.

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Страшной трагедии можно было избежать, во-первых, если бы кровлю регулярно проверяли и ремонтировали, а, во-вторых, если бы защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался исправен. Ряд мелких халатностей привёл к мучительной смерти людей, среди которых был 41 ребенок.

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Чиновники "крышуют" опасные рестораны

Также причинами, приведшими к столь катастрофическим последствиям, стали неисправность противопожарной системы и запутанная планировка коридоров в здании. Специалисты МЧС России отметили, что у посетителей торгового центра было всего пять минут на то, чтобы спастись, а потом ядовитый дым попросту блокировал все пути эвакуации.

Кемеровская трагедия обнаружила существенный пробел в безопасности многих ТЦ по всей стране. Спровоцированные пожаром в "Зимней вишне" проверки мест массового скопления людей выявили большое количество небезопасных объектов во многих городах России. Так, в ТРЦ Махачкалы сотрудники комплекса оказались не осведомлены о схеме действий в случае ЧП, а ведь само здание может вполне повторить судьбу "Зимней вишни". Во время плановой проверки автоматическая система оповещения не сработала, а покинуть "горящий" ТРЦ оказалось невозможно из-за заставленных мебелью аварийных выходов.

Заблокированными пути эвакуации оказались и в Уфе, а система оповещения – слишком тихой: в экстренной ситуации, когда паника среди людей нарастает, это может сыграет существенную роль. Некоторые торговые комплексы из-за огромного количества серьёзных нарушений были закрыты до устранения проблем. Такая судьба постигла ТРК "Питерлэнд" в Приморском районе Петербурга, работу которого приостановили на три месяца

Ряд нарушений, приведших к трагедии в Кемерово, был зафиксирован в ТВК "Гарден Сити", также расположенном в Приморском районе. Жалобы от покупателей на безопасность нахождения в этом комплексе поступали уже давно, но до этого момента владельцам ТВК удавалось беспрепятственно продолжать деятельность. Правда, сдвинуться с места их заставила не сама трагедия "Зимней вишни", а распоряжение МЧС о ликвидации всех проблем до февраля 2019 года. В противном случае комплекс повторит судьбу закрытого ТЦ "Кубус" в Ленинградской области.

Фото: GLOBAL LOOK press/42.mchs. gov.ru

При проверке ТВК "Гарден Сити" было выявлено немало нарушений: эвакуационные выходы закрыты на ключ, система вентиляции и строительные конструкции здания лишь частично оборудована огнезащитой, а доступ к наружным патрубкам насосной станции ограничен мусорными контейнерами.  Каждое из этих нарушений может сделать из "Гарден Сити" вторую "Зимнюю вишню".

"Больше всего меня возмутило, что я не увидел огнезащиты на несущих конструкциях и вентиляционных коробах дымоудаления. Это чревато тем, что во время пожара несущие стены попросту не выдержат и здание начнет рушиться прямо на посетителей", – писало издание "Версия на Неве" со ссылкой на анонимного сотрудника МЧС в публикации от 4 августа.

В конце июня петербургские СМИ отмечали, что руководство ТВК так и не приступило к устранению нарушений. По странному стечению обстоятельств, активистке Елене Ивановой, которая выступала против эксплуатации комплекса, в том числе и из-за разрушения архитектурного памятника, находящегося на его территории, неизвестные прокололи шины на автомобиле.

К сожалению, руководство некоторых торговых комплексов не спешит устранять проблемы, предпочитая продолжать зарабатывать деньги на опасном шопинге своих клиентов. А ведь заключение экспертов по пожару в "Зимней вишне" показывает, что даже такая, с первого взгляда, мелочь, как светодиодный светильник, может стать причиной страшной трагедии.

Автор: Иван Поляков24 августа 2018, 19:56

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