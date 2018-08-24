Перестала прятать: Поклонская представила мужа публике

Депутата Госдумы Наталья Поклонская впервые вышла в свет с супругом, руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым. В Сети появились их совместные фото.

Наталья Поклонская предпочитает не говорить о своей личной жизни. Долгое время о ней было известно лишь то, что она воспитывает дочь Анастасию. Лишь в прошлом году экс-прокурор Крыма призналась, что они так и не оформили отношения с бывшим возлюбленным.

Летом этого года политик вышла замуж за Соловьева. Свадьба прошла в Симферополе. Сама Поклонская отказалась комментировать торжество.

А теперь в Сети появились первые совместные фото депутата Госдумы Натальи Поклонской и ее нового мужа Ивана Соловьева. Пара посетила международный джазовый фестиваль в Крыму.

Пользователи Сети порадовались за депутата Госдумы. "Милая какая! И счастливая! Деток им!", "Просто, но со вкусом", "Свадьба – это радостное событие для каждой женщины", "Поздравляем нашу Наталью!!!", "Светится от счастья, а это самое главное", "Пусть отношения будут легкими, а брак крепким", – отметили поклонники.

Публикация от Крыминформ (@crimeainfogram) 24 Авг 2018 в 6:11 PDT

В прямом эфире телеканала "Крым 24" Поклонская рассказала, что впервые посещает этот фестиваль. "В этом году мы нашли с мужем время и прибыли. Не жалеем ничуть, это удивительное место", – заявила она. Депутат добавила, что они с Соловьевым планируют жить "на два города" – в Москве и Крыму.