Успение Пресвятой Богородицы: приметы и обычаи

В августе 2018 года согласно церковному календарю празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Его отмечают во вторник, 28 августа, сразу после окончания Успенского поста. В этот важный день вспоминают о смерти Божией Матери. Согласно традиции, апостолы, которые проповедовали в различных странах, прибыли к этому дню в Иерусалим, дабы проводить Деву Марию, заканчивающую свой земной путь. При этом Богородица не умерла, а как бы заснула, уйдя в вечность – отсюда и "Успение".

С этим праздником связано множество примет и традиций, которые прошли через столетия и живы и поныне. О них расскажут Dni.Ru.

Погода и свадьба

В этот день нужно понаблюдать за погодой. По представлениям наших предков, по ней можно узнать, какими будут грядущие осень и зима. Если в этот день тепло, то осенью так называемое "бабье лето", скорее всего, будет прохладным, если сухо – дождливым. А вот если пойдет дождь, то ближайший месяц-другой наоборот будут сухими. Увидеть радугу в Успение Пресвятой Богородицы – к осеннему теплу. Ну а если же люди замечают то тут, то там паутину, то это говорит о том, что зимой стоит ожидать мороз при малом количестве снега. Если появляется густой туман – впереди теплые дни.

Но это еще не все. Приметы касаются не только погоды. Например, считается, что в день праздника девушки, еще не вышедшие замуж, могут наладить свою личную жизнь. В прежние времена по традиции мужчины ходили свататься, и таким образом начинали свою историю новые семьи. Раньше, если девку не сосватали в этот день – ей было суждено ждать, как минимум, следующей весны.

Урожай и застолье

В этот день следует носить удобную одежду и особенно обувь: натереть себе мозоль – к жизненным трудностям и неурядицам. Нельзя ходить по голой земле босиком и втыкать в почву какие-либо острые предметы – она как бы должна "отдохнуть" от вмешательства человека, чтобы потом дать хороший урожай. В Успение Пресвятой Богородицы, согласно канонам, нет ограничений на совершение работы, как, например, во время некоторых других праздников. Можно прибираться дома, заканчивать старые дела и так далее.

В этот день раньше также было принято собираться всей семьей и устраивать застолье, сытно есть самим и кормить тех, кто испытывает нужду. Люди ходили собирать ягоды и фрукты, делали заготовки – ведь холода уже не за горами. Существует множество разных поверий. Например, некоторые для хорошего урожая в Успение Пресвятой Богородицы святили в храме хлеб. Кто-то выносил икону во двор дома, чтобы привлечь счастье и исцелить недуги членов семьи.

Также были распространены различные заговоры и обряды. Например, девушки мылись,ставили на стол зеркало и свечи из церкви, садились и расчесывали себе волосы, произнося при этом заговор на красоту.

Общие правила

Существует определенный свод правил: как провести Успение Пресвятой Богородицы. Обычаи гласят, что необходимо соблюсти несколько ключевых правил:

Навести в доме чистоту и порядок

Уладить все разногласия с семьей, близкими, коллегами и знакомыми

Приготовить несколько праздничных блюд для гостей

Создать в жилище атмосферу доброжелательности, уюта и спокойствия.

Все это – отражение вековой духовной жизни народа, для которого Успение Пресвятой Богородицы стало больше, чем религиозным праздником. Какие-то вещи уже почти не практикуются, что-то очень даже живо и по сей день. В любом случае традиции праздника Успение Пресвятой Богородицы требуют умиротворения в душе и чистых и светлых помыслов. А такой настрой очень важен в нашей жизни всегда.