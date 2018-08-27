Что случилось с Крымским мостом

Степаненко судится с Петросяном Шоу "Голос" Ротару попала в больницу Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Вторник 28 августа
Лента новостей
21:49
В центре Омска уничтожили старинный дом
21:48
Семья под угрозой: Меган Маркл нашла опасный пример для подражания
21:43
В Instagram произошел крупный сбой
21:36
По Уфе ездил автобус с пьяным водителем
21:29
Женщина на Mercedes протаранила кафе в Волгограде (видео)
21:24
Наркозависимая Кержакова лишилась памяти
21:20
Водитель на Lexus насмерть сбил женщину и пытался скрыться
21:07
В огненном ДТП с тремя грузовиками погиб человек
20:49
В Нижнем Тагиле из больницы сбежал пациент с амнезией
20:48
"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков
20:39
Врачи 40 минут пытались спасти выпавшего из окна мужчину
20:32
В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами сбил ребенка
20:13
Рапунцель в купальнике показала округлившийся живот
20:05
В Крыму со скалы сорвалась туристка
19:41
Унижения Зверева в аэропорту попали на видео
19:19
Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом
18:58
Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
18:40
"Речная жаба": Лолита удивила видео в купальнике
18:31
Как Москва становится здоровым городом
18:00
Шутки кончились: решение "Газпрома" шокировало Киев
17:52
Как девочка: Пугачева привела в восторг юношеским нарядом
17:50
Пенсионер заживо сгорел в садовом домике в Уфе
17:39
Невезучий уралец сжег три машины
17:16
Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
17:15
Молодые звезды оперы выступят в Москве
16:52
В наказание: Ани Лорак сплавила дочь мужу-изменнику
16:48
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
16:33
Названо опасное время сна
16:18
Третий фестиваль Skolkovo Jazz Science: умная музыка в умном месте
16:06
Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения
16:06
Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
16:06
Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
16:02
Нину Русланову выписали из больницы
16:00
Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" Мишулину разбил инсульт
15:46
В Крыму гурманов знакомят с перуанской кухней
15:39
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
15:18
Душераздирающий снимок пораженного болезнью Паркинсона Гафта
15:12
"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум
15:04
Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини
14:39
Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
14:38
В аварии под Сергиевым Посадом погиб человек
14:27
Размазанный Тимати вынудил Киркорова пойти на крайние меры
14:23
Дома под водой: Приморье настигнул сильнейший паводок
14:14
Вологду потрясла загадочная смерть мужчины в реке
14:05
"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом
14:04
Богачка Успенская зверски обошлась с бездетной дочерью
14:03
В Москве поймали сбежавшего из дурки пациента
13:50
Вся в мать: Волочкова привела несовершеннолетнюю дочь к горячему жеребцу
13:23
"Не выдержит операцию": Поргина вынесла Караченцову приговор
13:16
Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной
13:09
Кража телефона привела к массовой высылке мигрантов из России
12:51
Участница "Голоса" заговорила о романе с Агутиным
12:42
Хакеры выложили откровенные снимки Сафронова
12:37
Развод с Питтом превратил Джоли в высохшую мумию
12:33
Банда педофилов жестоко надругалась над ребенком
12:02
Пенсионная повестка "Единой России": от ситуативного реагирования к политике ценностей
11:57
Пелагея потеряла лицо после уколов красоты
11:48
"Там детей били": Успенский отдал дочь в секту
11:45
Страшное ДТП под Волгоградом унесло жизни двух человек
11:37
Степаненко отправила гонца к резвящемуся с молодухой Петросяну
11:25
Свершилось чудо: огромную опухоль Караченцова убивает химия
11:22
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
11:19
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
11:09
Попрошайка Порошенко получил по зубам в Москве
11:05
Разбитый инсультом Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка
10:42
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
10:33
Сбился со счета: рассекречено имя новой любовницы Шнура
10:28
Создана вакцина от самой агрессивной формы рака
10:13
"Отвратительный животик": многодетную Водянову распекли после пятых родов
09:39
Новые санкции: Трамп нанес решающий удар по рублю
09:30
Из шоу "Замуж за Бузову" выгнали красавца из-за флирта с сестрой
09:14
"Лицемерит": Запашный врезал Вайкуле за слова о Крыме
09:03
Шубская решилась показать своего сына
08:46
Скоро покажу всех: Агутин заговорил о других красотках после "измены"
08:30
Пострадавшая Ротару добивает себя лекарствами
08:21
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
18:41
"Ну и мерзость!": Волочкову осудили за страсть с пожилым медиком
17:54
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
17:28
"Бесстыжая напилась": Настя Каменских оскандалилась на празднике
16:52
Родившая Костенко рассказала о втором ребенке
16:24
Оскорбленная Успенская жестко ответила на обвинения
15:46
Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
15:13
Меган Маркл и Принц Гарри внезапно показали нового малыша
14:42
Малахов жутко перепугал падением в эфире программы
14:07
В Домодедове открыли первую бесплатную карусель
13:45
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
13:05
Абрамович готов лишиться самого дорогого
12:20
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
12:15
Агутина поймали за руку с молодой любовницей
11:44
Опухоль мозга унесла жизнь сенатора Джона Маккейна
11:30
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
10:46
Развод Петросяна и Степаненко признали грязной фальшивкой
10:18
"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле
18:51
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер
18:15
Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы
17:41
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
16:45
Страдающая неизвестной болезнью МакSим прервала молчание
16:00
Дочь Ивана Урганта отказалась жить в России
15:48
На юго-востоке Москвы откроется новая линия метро
15:30
Известный российский музыкант умер в 61 год
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле
"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом
Общество

Что случилось с Крымским мостом

Фото: most.life
Крымский мост опустел, пишут украинские СМИ. Местные блогеры и журналисты в упор не видят потоки машин, в которых десятки тысяч россиян возвращаются из отпусков.
прочитано 5199 раз

Некто RoksolanaToday&Крым в Twitter опубликовала фото опустившего Крымского моста и написала, что в разгар сезона в Крым не спешат приезжать туристы. Тут же в комментариях полились реки грязи в адрес России.

ПО ТЕМЕ

Украинцы оккупировали Крымский мост

Уничтожить Крымский мост просят Бога

День падения Крымского моста отметят народными гуляньями

Новости Крыма

Сюжеты Новости Крыма

Крымский мост

Крымский мост

"Мост для антуража", "новая песня про миллионы туристов" и прочие фразы опубликованы под твиттом с пустым Крымским мостом.

Между тем, корреспондент Газеты.ру сообщает, что туристы в Крыму встали в огромных пробках. Они, к слову сказать, были и в начале лета, когда после проезда по Крымскому мосту автомобилисты сталкивались со строительством трассы "Таврида", на которой сильно не разгонишься, а затем в поселке Приморский вставали в многокилометровую пробку, растянувшуюся до Феодосии.

В конце августа заторы ожидаемо развернулись в обратную сторону. Поток тянется медленно, но деваться некуда: многие пассажиры, утомленные палящим солнцем и многокилометровыми заторами, спят, откинув сиденья.


В украинской прессе время от времени появляются всякие небылицы про Крымский мост. Недавно опубликована новая страшилка: сооружению якобы осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов.

А на прошлой неделе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук договорился до того, что возложил на высшие силы задачи по уничтожению моста. Сначала народный избранник предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения перепарвы.

Потом депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и природная стихия. Ранее Мосийчук называл конструкцию "вражеской инфраструктурой" и заявлял, что лично принял бы участие в ее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.

Автор: Александр Комаров27 августа 2018, 20:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Политика

Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Страшные тайны: подкаблучник Билл Клинтон
Меркель дали посмотреть на войска Путина

Шоу-бизнес

Семья под угрозой: Меган Маркл нашла опасный пример для подражания
Наркозависимая Кержакова лишилась памяти
Популярная телеведущая оказалась инфицирована
"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков

Проишествия

Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Как девочка: Пугачева привела в восторг юношеским нарядом

Примадонна сфотографировалась с поклонниками
Шоу-бизнес

"Речная жаба": Лолита удивила видео в купальнике

Певица опубликовала видео, как плавает в бассейне
Шоу-бизнес

Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом

63-летняя женщина легла под нож хирурга
Шоу-бизнес

"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков

У артистки нарушение кровообращения головного мозга

Гороскоп

Фриске легла под нож хирурга из-за сестры
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
Совет на выходные

Фоторепортажи

Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер

Спорт

Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru