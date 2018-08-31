"Бабах – и больше ничего": первые видео с места убийства Захарченко

Обнародованы первые видео, сделанные после трагедии. Есть ролик и от больницы, куда со смертельным ранением был доставлен глава ДНР Александр Захарченко.

Продолжение: Пир горой: на Украине ошалели от счастья после подлого убийства Захарченко





Свидетели происшествия рассказали о моменте взрыва, который прогремел на бульваре имени Пушкина в Донецке. Мирные жители стали невольными очевидцами страшного события.

Многие даже не успели сразу понять, что произошло. "Бабах – и больше ничего. Потом машины поехали и поздно приехали", – цитирует проживающую неподалеку от места трагедии женщину РЕН ТВ.

Другая свидетельница ЧП сообщила, что взрыв был очень сильным. "Такого у нас еще не было", – добавила она. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Предполагаемые диверсанты задержаны в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.

Напомним, при взрыве в донецком кафе "Сепар" был ранен и глава минфина ДНР Александр Тимофеев. Известно и о еще двоих пострадавших.

Ранее МИД России увидел в убийстве главы ДНР украинский след. "Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", – прокомментировала ЧП официальный представитель ведомства Мария Захарова. Дипломат считает, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования преступления.