Перенес утрату и женился: роскошная жизнь пенсионера Януковича в России
Утреннюю побудку в деревне Воронино Истринского района Московской области объявляет известный шоумен: голос Стаса Михайлова разносится из мощных динамиков по всей округе. Больше всех достается соседям - возглавлявшим некогда украинское правительство Николаю Азарову и Сергею Арбузову.
Азаров владеет домом площадью 1 тысячу квадратных метров, расположенный на участке в 40 соток. Такие особняки сейчас стоят 8,5 миллиона долларов. По данным риэлторских агентств, на территории поселка своя школа, детские площадки, прогулочные зоны, пруд, православный храм и отдельный дом с квартирами для персонала.
Бывший президент Виктор Янукович после бегства с Украины обосновался неподалеку от своих премьеров. Резервная госдача расположена в 20 километрах западнее, в поселке Баковка. Как ранее рассказывал знаменитый сосед ВИП-персон Иосиф Кобзон, дача контролируется "соответствующими органами". Участок огражден высоченным забором, который жители поселка называют "китайская стена".
Главной причиной, по которой Янукович в свое время остановил выбор на этом особняке, стало наличие бассейна. Экс-президент привык начинать свой день с километрового заплыва. Однако распорядок дня претерпел серьезные изменения после трагической гибели его сына Виктора в 2015 году. Как рассказывают соседи, последовала затяжная депрессия, часты стали визиты скорой помощи – правда неторопливые (предполагают, что Януковичу ставили капельницы для вывода из запоя).
#Янукович подал в суд на действующего генпрокурора. Экс-президент пытается защитить честь, достоинство и деловую репутациюhttps://t.co/y0ekFmHHvh— KP.UA (@kp_ukraine) 29 июля 2018 г.
Бывшая официантка Любовь Полежай и ее 17-летняя дочка Мария поселились в доме вместе с экс-президентом. Однако, по словам соседей, весной прошлого года Полежай не выдержала приступов депрессии Виктора Федоровича и покинула резиденцию. А в этом году вернулась. Пару месяцев назад на госдаче собралось много важных гостей. Вечер закончился фейерверком, соседи утверждают, что слышали крики "Горько!" – и приходят к выводу, что пара, наконец, сыграла свадьбу, пишет EG.ru.
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