Перенес утрату и женился: роскошная жизнь пенсионера Януковича в России

Бывших украинских премьеров Николая Азарова и Сергея Арбузова по утрам будит Стас Михайлов – у артиста утренняя распевка. Резиденция Виктора Януковича расположена немного дальше, так что экс-президента Украины упражнения певца не беспокоят.

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