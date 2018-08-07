Женщина требует ребенка после секса с призраком
Основным занятием 30-летней британки является консультация людей о паранормальных явлениях. По всей видимости, это оставило отпечаток на ее личной жизни.
Около 11 лет женщина не занимается сексом с живыми людьми. Она предпочитает в качестве партнеров только призраков. Британка уточнила, что у нее было уже 15 любовников с того света.
Стоит отметить, что связать свою жизнь она планирует с последним из них, пишет издание Hit. Женщина уверяет, что ощутила сильный прилив энергии, которую излучал ее необычный избранник.
Присутствие призрака пробудило в британке сильное сексуальное влечение, поэтому она якобы не смогла устоять. После интимной близости дама решила забрать призрака с собой.
Отношения жительницы Британии и загробного любовника длятся полгода. Женщина убеждена, что пора переходить на новый уровень.
Она намерена склонить избранника к зачатию ребенка. Британка добавила, что многие женщины по всему миру могут не подозревать о том, что забеременели от призрака.
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