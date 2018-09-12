Помощник Путина объяснил хорошую жизнь жуликов в России

Жуликам в России живется вольготно, так как контрольные органы чересчур зарегулированы, уверен Андрей Белоусов. Помощник президента выступил на Восточном экономическом форуме.

Давление со стороны контрольно-надзорных органов в России испытывают в основном легальные предприниматели. А вот жулики и преступники чувствуют себя весьма комфортно, отметил Белоусов.

"Мы, с моей точки зрения, очень зарегулировали контрольно-надзорные органы. Прямо до такой степени их зарегулировали, что они боятся голову поднять", – заявил помощник президента.

По его мнению, в стране создана "классная" система контрольно-надзорной деятельности – с людьми, занимающимися незаконным предпринимательством, ничего нельзя сделать. При этом легальный предприниматель все больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов.

Причина проста, пояснил чиновник. "Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает "в белую" и нормально себя чувствует", – сказал Белоусов. Значит, "что-то не так в Датском королевстве", резюмировал он.

Ранее Белоусов предложил российским угольным компаниям отдавать часть доходов от экспорта в регионы Дальнего Востока. По его словам, увеличение пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей приведет к росту поставок угля за границу. В связи с этим было бы правильно, чтобы регионы получили от этого выгоду.

Напомним, что четвертый Восточный экономический форум проходит на острове Русский с 11 по 13 сентября. Площадкой для мероприятия стал кампус Дальневосточного федерального университета.