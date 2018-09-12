"Это фейк": племянница Скрипаля о его "отравителях"

Племянница отравленного полгода назад в Британии Сергея Скрипаля знает подозреваемых в преступлении Александра Петрова и Руслана Боширова. Сейчас они пребывают в шоке.

После того как президент России предложил Петрову и Боширову выйти из тени, Виктория Скрипаль поделилась своей информацией с журналистами. "Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой", – сказала племянница Скрипаля "Интерфаксу".

По ее словам, они и их близкие в полном недоумении от происходящего. "То, что вся история о причастности Петрова и Боширова – это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию, то Петров даже рядом не стоял со своей фотографией", – продолжила Виктория.

Ей также известно, что реальный Александр Петров не находился в Великобритании в момент отравления бывшего разведчика ГРУ и его дочери.

Напомним, что сегодня, 12 сентября, президент России сообщил, что Александр Петров и Руслан Боширов – обычные гражданские лица и ничего криминального с ними не связано. Владимир Путин обратился к ним и предложил самим связаться с журналистами.

Виктория Скрипаль: Жду, когда Лондон объявит, что я отравила сестру и дядюhttps://t.co/h4TPkVtIoZ pic.twitter.com/KFUfrQefaD — Говорящие новости (@NSN_fm) 12 сентября 2018 г.

Один из "отравителей" услышал призыв президента и вышел на связь. Александр Петров оказался сотрудником томского фармацевтического предприятия. Правда, в беседе с корреспондентом телеканала "Россия 24" он был немногословен и пообещал дать комментарий на следующей неделе.

Официальный Лондон пока не отреагировал на заявление Путина и появление в информационном пространстве одного из подозреваемых, которых Скотленд-Ярд объявил в розыск.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери произошло в начале марта этого года, с тех пор никаких внятных комментариев или фактов, говорящих о причастности России к отравлению бывшего разведчика, Лондон не обнародовал.