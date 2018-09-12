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Общество

Норкина подставили: названа причина нападения ведущего НТВ на украинца

Андрей Норкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Главный редактор портала Politrussia.ru Руслан Осташко, присутствовавший на записи вчерашнего ток-шоу "Место встречи" на НТВ, прокомментировал конфликт ведущего и эксперта Павла Жовниренко. По его словам, инцидент не был постановкой.
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Осташко рассказал, что Андрей Норкин не сам приглашает в студии экспертов. Этим занимается редакция программы.

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Получается, что ведущего заведомо подставили на конфликт, пригласив скандального украинского эксперта. "Вчерашний пример, когда Жовниренко стал просто неадекватные вещи говорить в эфире, вести себя не культурно и перебивать ведущего", - цитирует Руслана Осташко радиостанция "Говорит Москва".

Редактор портала Politrussia.ru признал, что неумение держать себя в руках – минус для профессионального ведущего. При этом он добавил, что Норкин – честный и открытый человек. "Он не может это терпеть, он реально переживает… У него порой трясутся руки. Он эмоционально не выдерживает того откровенного бреда, который несется с той стороны", – заключил Осташко.

В свою очередь изгнанный Норкиным из студии украинский эксперт Павел Жовниренко заявил, что даже после этого случая продолжит посещать российские ток-шоу. Отметим, ведущий после нападок на политолога и его ухода с программы позволил себе матерное выражение.

Напомним, что Андрей Норкин и раньше прогонял гостей из своих эфиров. В сентябре 2016 года он вытолкал из студии и назвал бараном эксперта Сергея Запорожского.

Автор: Валерия Нарская12 сентября 2018, 17:07

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