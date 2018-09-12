Ваша карта бита: у России есть козырь в деле отравленных Скрипалей

"Отравитель" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии оказался обычным сотрудником томского фармацевтического предприятия. Александр Петров вышел на связь с журналистами и пообещал на днях рассказать подробности своей жизни. Не исключено, что и его "подельник" Роман Боширов вскоре даст о себе знать, и тогда британским Пинкертонам останется написать заявление по собственному желанию.

Объявившийся в медийном пространстве Петров наверняка удивил Терезу Мэй и весь Скотленд-Ярд. Размахивая на прошлой неделе фотографиями "отравителей" Скрипалей, британские горе-сыщики не задумывались, что люди на снимках могут дать о себе знать и расскажут правду, которая в пух и прах разрушит озвученные Лондоном за последние полгода версии.

Не успел сегодня Владимир Путин выдать сенсацию о том, что власти знают, кто такие Петров и Боширов, как один из них вышел из тени и связался с телевизионщиками. В интервью "России 24" сотрудник томского научно-производственного объединения "Вирион" Александр Петров сообщил, что на днях подробно прокомментирует ситуацию.

НПО "Вирион" входит в компанию "Микроген", занимающуюся производством иммунобиологических препаратов. Очевидно, что эта организация сугубо гражданская и не имеет никакого отношения к военной разведке. Как не имеют к ней отношения граждане Петров и Боширов, которых Лондон обвинил в тяжком преступлении и даже объявил в розыск.

Сегодня стало окончательно ясно, что потуги британских спецслужб сфабриковать обвинения против России ни к чему не приведут. Надо сказать, что эта мысль просматривалась еще с самого начала, когда в первые часы после отравления беглого разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии премьер-министр Великобритании поспешила назвать Россию виновной в этом преступлении.

Ни одного доказательства госпожа Мэй не предоставила, но вбросила в медиапространство зловещее слово "Новичок". Стоит отметить, что и газа-то такого на самом деле нет – названия отравляющих веществ, секретно разрабатываемых еще в СССР, как правило, носили обозначения из букв и цифр. А несколько лет назад Россия вообще уничтожила все химическое оружие согласно подписанной декларации об отказе от него.





За полгода, прошедшие с момента отравления Сергея Скрипаля, его ни разу не предъявили общественности. Где этот загадочный отравленный шпион – не знает никто. Один раз, правда, британцы показали его дочь Юлию, которая с дрожью в голосе зачитала на камеру плохо выученное заявление.

В коротком видео профессионалы обнаружили несколько склеек, сигнализирующих о том, что Юлия часто запиналась и режиссерам этого действа приходилось несколько раз переписывать фрагменты обращения.

Кроме единственного появления на экранах Юлии Скрипаль, больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти нам не показали. Ну разве можно считать доказательствами причастности России к этому загадочному отравлению столик в кафе или скамейки в парке.





На памяти еще чемодан, гречка, отравленный и сбежавший кот, которого все-таки изловили и уничтожили. И уж ни в какие ворота не лезет дверная ручка, обмазанная то ли газом, то ли еще чем-то, содержащимся во флаконе из-под духов, которая и послужила одним из главных доказательств вины России.

Вот и последние доказательства – фотографии двух мужчин в аэропорту Лондона – рассыпаются на глазах. Не исключено, что в дополнение к бригаде чистильщиков, которую на днях выдумали в Лондоне, появится еще и женщина в красном. Куда же без нее! Она-то и будет главной отравительницей. Кстати, племянница Сергея Скрипаля так и сказала сегодня: "Женщина в красном – это я!"

Виктория Скрипаль прокомментировала сообщения о подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери — РТ на русском https://t.co/NKYnJGKGAU — Владимир (@53Ney) 12 сентября 2018 г.

Виктория Скрипаль заявила, что давно уже знала о несоответствиях в обвинениях против России. "Мы все время смеемся, что скоро окажется, что женщина в красном – это была вообще я! Несмотря на то, что мне так и не одобрили визу", – пошутила Виктория Скрипаль.