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Общество

Госдума встала на защиту граждан предпенсионного возраста

Фото: vk.com/duma
Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 13 сентября, приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность для работодателей за возрастную дискриминацию граждан. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов президентом России Владимиром Путиным. Проект закона поддержало абсолютное большинство нижней палаты – фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия".

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что речь идет о защите трудовых прав работников предпенсионного возраста. "Мы очень подробно, скрупулезно обсуждали законодательные инициативы президента, поправки, которые поступили в комитеты в рамках нашей рабочей группы по донастройке пенсионного законодательства", – сказал председатель нижней палаты. 

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В соответствии с законопроектом, в Уголовный кодекс вводится дополнительная статья, устанавливающая ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина по мотивам того, что он находится в предпенсионном возрасте. Под таким возрастом понимается период продолжительностью пять лет, предшествующий выходу гражданина на заслуженный отдых.  

Внесенные главой государства поправки предлагают в качестве санкций за нарушение нормы штраф до 200 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю могут грозить обязательные работы сроком до 360 часов. При этом лишения свободы за нарушение трудовых прав граждан предпенсионного возраста не предусматривается, пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. 

По его словам, одобренная парламентариями мера носит профилактический характер. "Мы переводим возрастную дискриминацию из проступков, каким она была до сих пор, в разряд преступлений", – подчеркнул законодатель, отметив, что это должно формировать иное отношение к работникам предпенсионного возраста.  

Андрей Исаев. Фото: ER.RU

Исаев отметил, что предлагаемая норма фактически является аналогом статьи 145 УК, где предусмотрено наказание за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение беременных женщин и женщин с детьми младше трех лет. 

В дискуссии на пленарном заседании приняла участие и зампред правительства Татьяна Голикова. Она указала, что привлекаться к ответственности будет тот, кто подписал договор со стороны работодателя. "Далее в рамках досудебного разбирательства следственные органы определят виновность либо физического лица, которое представляет конкретное предприятие, либо юридического лица", – пояснила Голикова.  

Татьяна Голикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Законопроект о совершенствовании пенсионной системы за авторством правительства Госдума приняла в первом чтении 19 июля. После этого начался сбор поправок к нормативно-правовому акту, на Охотном Ряду прошли широкие парламентские слушания по теме.  

Президент России Владимир Путин озвучил свою позицию по вопросу о настройке пенсионной системы в специальном телеобращении к гражданам 29 августа. Глава государства предложил ряд поправок. Помимо ответственности за нарушение прав граждан предпенсионного возраста, он выдвинул инициативу снизить предполагаемый возраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60 лет, предложил обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации.  

Глава государства считает, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше установленного срока. Владимир Путин также предложил понизить на три года стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохранить все федеральные и большинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.  

Заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионной системы. Фото: duma.gov.ru

В начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижней палаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы, в рамках тематической рабочей группы с участием депутатов, представителей правительства, экспертов, профсоюзов и деловой общественности.  

Автор: Иван Поляков13 сентября 2018, 12:52

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