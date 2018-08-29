Госдума защитит права работников предпенсионного возраста

Принятие законопроекта о совершенствовании пенсионной системы должно быть увязано с защитой прав работников предпенсионного возраста. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соответствующий вопрос будет обсуждаться на Охотном Ряду в ходе ближайшего заседания соответствующих рабочих групп.



"Поставленная президентом задача о принятии одновременно с законопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта, защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесения поправок в Трудовой, Административный и Уголовный Кодексы", – пояснил Володин.

По словам спикера, для этого потребуется активная совместная работа профильных комитетов нижней палаты, а также правительства. "Со своей стороны, 31 августа в рамках рабочей группы, созданной по итогам парламентско–общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, мы планируем рассмотреть эти вопросы", – добавил законодатель.

Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Глава государства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок. По словам главы государства, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Кроме того, президент предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для тех работодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста.

Озвученные главой государства поправки сделают законопроект о пенсионной системе максимально справедливым для граждан, отметил Вячеслав Володин. По словам спикера, глава государства выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров.





Напомним, 19 июля законопроект о совершенствовании пенсионной системе был принят Госдумой в первом чтении. Сбор поправок ко второму чтению нормативно-правового акта продлится до конца сентября.

Нижняя палата инициировала широкое общественное обсуждение законопроекта и провела 21 августа тематические парламентские слушания. Одним из итогов дискуссии стало создание специальной рабочей группы, которая занялась обсуждением мер по улучшению пенсионного законодательства. Ее возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева.

Помимо законодателей, в состав нового органа вошли представители правительства, Счетной палаты, профсоюзов, экспертного, делового и научного сообществ, Общественной палаты России. Вячеслав Володин предложил, не откладывая, приступить к обсуждению и анализу предложений, которые прозвучали в ходе слушаний. Первое заседание рабочей группы состоится в ближайшую пятницу – 31 августа.