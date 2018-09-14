Украина рассмешила своим тысячелетним флотом

Новые исторические факты раскопали в Незалежной: оказывается украинскому флоту уже тысяча лет. Обычно такими познаниями делится с народом президент страны, но теперь пальма первенства у секретаря СНБО Александра Турчинова.

Господин Турчинов спускал сегодня на воду первый в стране десантно-штурмовой катер "Кентавр" и выступил на торжественной церемонии и пространной речью. Политик удивил собравшихся заявлением о том, что украинские морские традиции ведут свой отсчет с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году.

Это тот самый поход, в конце которого Олег прибил в знак победы к воротам Царьграда свой щит. Правда, такого государства как Украина тогда и в помине не было, но секретарь СНБО об этом, видимо, не знает.

Не так давно мэр Киева Виталий Кличко открывал памятник богатырю Илье Муромцу и рассказал, как тот защищал нынешнюю украинскую столицу. А в начале июля украинский президент заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину.

Еще раньше Петр Порошенко выступил с идеей восстановить историческую справедливость по своей версии. Он назвал основание Москвы опрометчивым решением киевских князей. Более того, Порошенко обвинял Россию в похищении у Украины Анны Ярославны и называл работы художника Ивана Айвазовского украинским наследием.

Не исключено, что скоро украинцы узнают от своих политиков о тысячелетней истории авиации, берущей начало от древнеукраинских ковров-самолетов. Этого не исключил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.