Украина рассмешила своим тысячелетним флотом
Господин Турчинов спускал сегодня на воду первый в стране десантно-штурмовой катер "Кентавр" и выступил на торжественной церемонии и пространной речью. Политик удивил собравшихся заявлением о том, что украинские морские традиции ведут свой отсчет с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году.
Это тот самый поход, в конце которого Олег прибил в знак победы к воротам Царьграда свой щит. Правда, такого государства как Украина тогда и в помине не было, но секретарь СНБО об этом, видимо, не знает.
Не так давно мэр Киева Виталий Кличко открывал памятник богатырю Илье Муромцу и рассказал, как тот защищал нынешнюю украинскую столицу. А в начале июля украинский президент заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину.
#Пушков предложил Турчинову использовать древнеукраинские ковры-самолёты в обосновании 1000-летней истории #ВВСhttps://t.co/FY7TOsvaG6#ВВС #ВМФ #Пушков #Турчинов #Украина pic.twitter.com/3jzjx09ViF— Cобытия дня в России (@smnewsru) 14 сентября 2018 г.
Еще раньше Петр Порошенко выступил с идеей восстановить историческую справедливость по своей версии. Он назвал основание Москвы опрометчивым решением киевских князей. Более того, Порошенко обвинял Россию в похищении у Украины Анны Ярославны и называл работы художника Ивана Айвазовского украинским наследием.
Не исключено, что скоро украинцы узнают от своих политиков о тысячелетней истории авиации, берущей начало от древнеукраинских ковров-самолетов. Этого не исключил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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