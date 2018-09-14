Странное интервью "отравителей" Скрипалей разобрали по минутам

Самым сложным для Петрова и Боширова в беседе с главредом RT стал вопрос об одноместной кровати в гостиничном номере. Эксперт по распознаванию лжи разобрал по минутам нашумевшее интервью.

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон назначил на роль "подозреваемых" в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, солгали несколько раз во время интервью. Это определил профайлер Илья Анищенко, поминутно разобравший поведение мужчин.

Друзья так и не ответили на вопрос, что они делали в Солсбери. "Нам давно советовали посетить этот прекрасный город", – такой уход от ответа говорит о том, что истинную причину нахождения там они скрывают", – сказал эксперт. Когда их спрашивают, чем прекрасен город, они отвечают заученной фразой о знаменитом соборе.

Петров уверенно рассказывает о целях своей поездки, детально описывает события, говорит про снегопад и подкрепляет слова жестикуляцией правой руки. Его версию детально подтверждает Боширов, когда рассказывает о перекрытии железной дороги и полиции – при этом он тоже активно жестикулирует. По словам Анищенко, этой информацией они просто забалтывают зрителей, уходят от сути подозрений и прямого ответа на вопрос.

Чистая правда есть в словах Петрова о том, что они приехали в Солсбери и пытались погулять, но снег нарушил их планы. "Правда то, что они действительно промокли и вернулись на вокзал, где пили кофе, потом уехали на первой электричке. Правда, что они третьего числа провели в Солсбери максимум час – эта часть рассказа подкрепляется их жестами", – отметил специалист.

Отвечая на вопрос о флаконе женских духов, мужчины прямо не отрицали его наличие. Но заболтали журналиста другой информацией. "Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопрос", – так отвечает Боширов про флакон. Это косвенное отрицание, Боширов прямо не говорит, что флакона не было. На основе этого делаю вывод, что флакон был", – сказал Анищенко изданию "МК". Эксперт отмечает, что ложь Боширова в этом случае выдает его взгляд вниз и влево – он в этот момент контролирует свою речь, придумывает легенду.

По словам эксперта, самой сложной темой для друзей стал вопрос об одноместной кровати в их гостиничном номере. При этом оба сильно напряглись, а на лбу у Петрова выступила испарина.