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Шоу-бизнес

Собчак обрушилась на потеющую перед "геями-отравителями" Симоньян

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Stanislav Zhdanov
Интервью с "отравителями" Скрипалей шокировало Ксению Собчак. Телеведущая и экс-кандидат в президенты предполагает, что выступление Петрова и Боширова было задумано как троллинг высочайшего класса. 

Продолжение: Петров и Боширов исчезли после скандального интервью
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Александра Петрова и Руслана Боширова, отвечающих на вопросы главреда RT Маргариты Симоньян, Собчак сравнила с троечниками, сдающими экзамен. Телеведущая отмечает, что про красоту "солберецкого собора" и высоту его шпиля мужчины рассказывали, запинаясь.

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Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Честно говоря,я никак не могу прийти в себя от событий последних дней (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред). Ведь это сюр,фарс и так не может быть потому, что это же прям сакральные, мощно заряженные на страх для русского человека слова "ГРУ" "силовые структуры" и вдруг.....такоээ?" – написала светская львица в своем Instagram

Собчак отметила также "то ли от позора, то ли от ответственности потеющую Симоньян", а также тот факт, что Петров с Бошировым так и не пожелали раскрыть детали своего бизнеса, ради которого часто выезжают за границу.

Удивили теледиву и двусмысленные ответы мужчин о личной жизни. "...Такое ощущение ,что легенду про геев парням дали в наказание за проваленную операцию", – написала Собчак. И отметила, что ей понравился весь рассказ "об упорных русских парнях на стероидах, приехавших из хрущевки за тридевять земель в столицу Великобритании". "Какой там Тауэр и Бигбен? Только известный на весь мир Солберецкий Собор. Только хардкор", - иронизирует журналистка.

Светская львица предположила, что это интервью – "наивысшего класса наитончайший троллинг всего мира... Эстетика троллинга – уровень Бог". Но все же такая красивая версия оставляет у Собчак некоторые сомнения. И она заключает, что, скорее всего, это неудачная попытка понравиться всем, но в результате герои истории выглядели как Бивис и Батхед.

Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их объявиться и поговорить со СМИ. Накануне "подозреваемые" дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Пользователей Сети, в частности, заинтересовало, почему друзья отправились в отпуск сугубо мужской компанией – намекали на их нетрадиционную сексуальную ориентацию.  На похожий вопрос Симоньян мужчины ответили, что не стоит углубляться в их личную жизнь. 

Автор: Андрей Евлампиев14 сентября 2018, 15:41
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