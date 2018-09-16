Кровать скрипела: грязные подробности любовных утех Петрова и Боширова

Вокруг персон двух россиян, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, появляются все новые и новые истории. Так, британские СМИ заявили, что перед поездкой в Солсбери Петров и Боширов отдыхали в отеле с проституткой.



Постояльцы гостиницы, где останавливались так называемые отравители, рассказали о том, что россияне проводили время с девушкой, а также раскуривали марихуану. Более того, по словам свидетелей, россияне поругались с персоналом из-за своего неподобающего поведения.

Издание The Sun пишет, что один из посетителей отеля опознал Петрова и Боширова по фотографиям, британской полицией. Мужчина убежден, что накануне отравления из номера, где находились россияне, доносился явный запах марихуаны. Он добавил, что позже в комнату Петрова и Боширова пришла женщина.

"Я думаю, это была проститутка. У них был секс. Определенно", – считает источник. "Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом", – добавил постоялец. Он поведал, что вечеринка длилась всю ночь.

Напомним, что интервью с "отравителями" Скрипалей было продемонстрировано 13 сентября. Петров и Боширов заявили, что в Главном разведывательном управлении не работают, а в Солсбери прибыли как туристы, чтобы посмотреть местный сбор со 120-метровым шпилем. Однако на вопрос Симоньян о фотографиях на фоне культового здания мужчины отвечать не стали.

В ответах Петрова и Боширова сразу же нашли массу нестыковок. К примеру, камеры видеонаблюдения не зафиксировали Петрова и Боширова у собора, зато друзья мелькали неподалеку от дома Скрипаля. Мужчины при этом не смогли дать четкий ответ на вопрос, были ли они рядом с местом жительства бывшего сотрудника ГРУ.