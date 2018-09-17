Деньги коррупционеров направят в Пенсионный фонд

Средства, конфискованные у коррупционеров, будут зачисляться в Пенсионный фонд. Соответствующая мера предлагается в поправках к Бюджетному кодексу России. В понедельник, 17 сентября, они обсуждались в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект рекомендовано поддержать в первом чтении.



Поправки были внесены на рассмотрение нижней палаты группой депутатов. Среди них – первый зампред Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Сергей Неверов, зампред нижней палаты Ирина Яровая, руководитель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и другие парламентарии.

Нормативно-правовой акт предлагает пополнять бюджет Пенсионного фонда не только за счет изъятых у коррупционеров денежных средств, но и путем реализации имущества, конфискованного у взяточников. В тексте законопроекта подчеркивается, что зачисленные таким способом в бюджет Пенсионного фонда средства будут направляться на выплаты страховых пенсий граждан.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что указанный документ является частью пакета нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование пенсионной системы. Законопроект о поправках в Бюджетный кодекс планируется рассмотреть в ходе пленарного заседания в четверг, 20 сентября.





На прошлой неделе Госдума абсолютным большинством голосов приняла в первом чтении нормативно-правовой акт, устанавливающий ответственность для работодателей за возрастную дискриминацию граждан. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов президентом России Владимиром Путиным.

Законопроект вводит в Уголовный кодекс дополнительную статью, вводящую ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина по мотивам того, что он находится в предпенсионном возрасте. Под ним понимается период продолжительностью пять лет, предшествующий выходу гражданина на заслуженный отдых.

Также продолжается сбор поправок к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы, который Госдума приняла в первом чтении 19 июля. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что итогом настройки пенсионного законодательства должно стать реальное улучшение уровня жизни граждан.





В конце августа о своем видении настройки пенсионной системы рассказал в обращении к гражданам президент России Владимир Путин. Глава государства предложил ряд поправок.

Помимо ответственности за нарушение прав граждан предпенсионного возраста, он выдвинул инициативу снизить предполагаемый возраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60 лет, предложил обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации.

В начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижней палаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы в рамках тематической рабочей группы с участием депутатов, представителей правительства, экспертов, профсоюзов и деловой общественности.