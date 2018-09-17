Деньги коррупционеров направят в Пенсионный фонд

Носков попал в больницу Отравление Скрипалей Развод Петросяна и Степаненко "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
"Все плохо": к госпитализированной звезде "Дома-2" пришел священник
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Не кидайте в меня мусором"
Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу
партнеры
Понедельник 17 сентября
Лента новостей
20:56
Назван виновный в смерти актера на съемках сериала "Смерш"
20:53
Подтвердившая беременность Бледанс избила зрительницу в студии у Малахова
20:52
В Нижнем Тагиле директор магазина напал на покупателя
20:27
В Тюмени загорелся автомобиль
19:45
В Ростове поймали серийного насильника
18:09
"Отец – известный актер": Стриженова рассказала о своей беременности
17:51
Депардье решил получить гражданство Турции
17:41
Начавший войну Трамп подложил свинью Путину
17:38
Почему беспечные люди более успешны
17:37
Скончался знаменитый российский писатель
16:58
Иссохшая Волочкова потеряла грудь
16:47
Эрдоган совершил подлость перед встречей с Путиным
16:37
Москвичи прогуляются по "Тропе здоровья"
16:35
Ольгу Дроздову побили и закидали камнями
16:34
Молодая любовница Краско сообщила о свадьбе
16:32
Украина врезала России за "фейковое" расследование по MH17
16:31
На съемках известного российского сериала погиб актер
16:22
Раздувшаяся Максакова бестолково объяснилась
15:43
"Богиня секса": первое фото старушки-жены Солнцева после пластики
15:42
Носков в тяжелом состоянии после инфаркта головного мозга
15:38
Под Москвой начался крупный пожар
15:28
Под Петербургом расстреляли известного бизнесмена
15:05
Николая Носкова увезли после инсульта
14:53
Известный актер после ЧП вышел из комы
14:49
Клип "Цвет настроения черный" заставил Бледанс раздеться
14:49
Умер ведущий программы "Час Пик"
14:45
В Ижевске из водоема выловили утопленника
14:37
В Казани рейсовый автобус сбил женщину и скрылся с места ДТП
14:28
Популярного певца похоронили заживо в Москве
14:24
В жуткой аварии под Нижним Тагилом погиб человек
14:14
В Тюмени пьяная девушка выпала из окна
14:07
"Никогда не прощу": певица Валерия об обмане мужа
14:07
В Омске произошла массовая авария
14:06
Единороссы взяли на контроль выплаты учителям за ГИА
13:58
Пострадали дети: иномарка вылетела на тротуар в Нижнем Новгороде
13:50
Гоген Солнцев пропал после похорон престарелой жены
13:46
Монеточка нелепо оправдалась за скандал в Москве
13:41
Казус на свадьбе: с беременной Терешиной сполз лифчик
13:30
Уснувший за рулем водитель влетел в столб
13:09
С больной Началовой сняли волосы и сожгли
13:04
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде
13:02
Первый Фестиваль Чехии пройдет в Москве
12:56
Почему брак превращает мужчину в свинью
12:55
Умер легендарный хоккеист
12:51
Беспилотные автомобили заполонят российские города
12:44
Порошенко официально разорвал договор о дружбе с Россией
12:15
Голого Малахова засняли с раздетой артисткой
11:49
При обвале на шахте погиб рабочий
11:38
Житель Башкирии задушил младшего брата во сне
11:35
Разведенка Порошина беременна от известного актера
11:26
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
11:20
Заботливые собутыльники избили молодого водителя
11:13
Выставка "Атмосфера Творчества" пройдет в 15-й раз
11:02
Жена взорвалась от жизни с любовницей Кузьмина по соседству
11:01
Писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге
10:53
Актеру Шакурову изуродовали машину
10:50
Полицейского заподозрили в убийстве соседа ножкой от табуретки
10:40
Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова
10:39
При взрыве в бане под Москвой пострадали люди
10:32
Звезда "Убойной силы" в коме после нападения
10:30
Наглый Кучма предъявил Трампу нелепое требование
10:27
В Кургане пьяный пассажир бросился на полицейских с топором (видео)
10:07
"Рыжий карлик": Пугачеву публично унизили на шоу
09:43
Блюменкранц попросил жену стерпеть измену ради бесплатной квартиры от "Дома-2"
09:39
Столб огня и черный дым: пожар в кинотеатре попал на видео
09:20
Легковушка с водителем утонула в болоте на окраине Екатеринбурга
09:01
Родившая Кудрявцева напугала народ трупом у себя дома
08:48
Зацелованная Якубовичем Монеточка устроила скандал в Москве
08:47
Российский банк лишился лицензии
08:41
Под Челябинском участкового нашли мертвым на рабочем месте
08:31
В аварии на Кубани пострадали 19 человек
08:19
Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться
08:10
Страшные кадры: российский певец погиб в ДТП с фурой
19:28
Кровать скрипела: грязные подробности любовных утех Петрова и Боширова
18:57
Петросян кардинально изменился перед важным событием
17:46
Обласканная Якубовичем певица Монеточка заняла трон Киркорова
17:02
"Будто вдрызг пьяная": Бузову разнесли за странное поведение
16:26
Татуировки вместо одежды: известная модель превратила тело в живой холст
15:47
Любовницу Серова из "Дома-2" осудили за молитвы на камеру
15:12
Россиян предупредили об ураганах и смерчах
14:28
Интимная связь Соколовского с молодой певицей добила Дакоту
13:51
"Осталась без денег и работы": ошеломленную Седокову погнали в шею
13:25
Под Москвой женщина с ребенком спасались от мужа-тирана и выпали из окна
12:43
Муж оставил беременную Нюшу
12:07
Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу
11:29
Озорная Цымбалюк-Романовская открыла новые горизонты с Шаляпиным
10:55
"Ноги выше Насти задирает": дочь Волочковой распекли за взрослые танцы
10:20
Рак всех перепугал: Сергей Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
10:07
Умерла звезда сериала "Секретные материалы"
09:59
Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
21:27
Душераздирающие фото вернувшегося с того света актера Янина
20:35
Лоснящаяся от жира Максакова оттопырила губу перед Киселевым
20:11
У пассажирского самолета загорелся двигатель после посадки
19:30
Избитая у Малахова звезда "Дома-2" рыдает от бессилия в больнице
18:27
Игорь Скляр срочно прооперирован
17:57
"Он пил очень": Андрей Данилко о смерти отца от рака
17:20
Блюменкранц объяснил измену супруге на глазах у дочери
16:29
"Что с ним?": Бледанс шокировала видом взрослого наследника
16:04
На Рублевке Mercedes протаранил наземный переход и загорелся (видео)
15:38
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Не кидайте в меня мусором"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Избитая у Малахова звезда "Дома-2" рыдает от бессилия в больнице
"Ноги выше Насти задирает": дочь Волочковой распекли за взрослые танцы
Лоснящаяся от жира Максакова оттопырила губу перед Киселевым
Озорная Цымбалюк-Романовская открыла новые горизонты с Шаляпиным
"Будто вдрызг пьяная": Бузову разнесли за странное поведение
Кровать скрипела: грязные подробности любовных утех Петрова и Боширова
Общество

Деньги коррупционеров направят в Пенсионный фонд

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Средства, конфискованные у коррупционеров, будут зачисляться в Пенсионный фонд. Соответствующая мера предлагается в поправках к Бюджетному кодексу России. В понедельник, 17 сентября, они обсуждались в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект рекомендовано поддержать в первом чтении. 
прочитано 562 раза

Поправки были внесены на рассмотрение нижней палаты группой депутатов. Среди них – первый зампред Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Сергей Неверов, зампред нижней палаты Ирина Яровая, руководитель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и другие парламентарии. 

ПО ТЕМЕ

Госдума встала на защиту граждан предпенсионного возраста

Госдума проконтролирует улучшение пенсионной системы

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Нормативно-правовой акт предлагает пополнять бюджет Пенсионного фонда не только за счет изъятых у коррупционеров денежных средств, но и путем реализации имущества, конфискованного у взяточников. В тексте законопроекта подчеркивается, что зачисленные таким способом в бюджет Пенсионного фонда средства будут направляться на выплаты страховых пенсий граждан.  

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что указанный документ является частью пакета нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование пенсионной системы. Законопроект о поправках в Бюджетный кодекс планируется рассмотреть в ходе пленарного заседания в четверг, 20 сентября.  

Андрей Макаров. Фото: duma.gov.ru

На прошлой неделе Госдума абсолютным большинством голосов приняла в первом чтении нормативно-правовой акт, устанавливающий ответственность для работодателей за возрастную дискриминацию граждан. Инициатива была внесена на рассмотрение депутатов президентом России Владимиром Путиным.  

Законопроект вводит в Уголовный кодекс дополнительную статью, вводящую ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина по мотивам того, что он находится в предпенсионном возрасте. Под ним понимается период продолжительностью пять лет, предшествующий выходу гражданина на заслуженный отдых.  

Также продолжается сбор поправок к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы, который Госдума приняла в первом чтении 19 июля. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что итогом настройки пенсионного законодательства должно стать реальное улучшение уровня жизни граждан.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В конце августа о своем видении настройки пенсионной системы рассказал в обращении к гражданам президент России Владимир Путин. Глава государства предложил ряд поправок.

Помимо ответственности за нарушение прав граждан предпенсионного возраста, он выдвинул инициативу снизить предполагаемый возраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60 лет, предложил обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации.   

В начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижней палаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы в рамках тематической рабочей группы с участием депутатов, представителей правительства, экспертов, профсоюзов и деловой общественности. 

Автор: Иван Поляков17 сентября 2018, 16:05

комментарии

Политика

Наглый Кучма предъявил Трампу нелепое требование
Страшные тайны: как Дзержинский стал Железным Феликсом
Почему Эрдоган предал Путина
В резиденции Порошенко начался отстрел

Шоу-бизнес

Пронырливая Порошина в положении нарушила молчание
"Отец – известный актер": Стриженова рассказала о своей беременности
Иссохшая Волочкова потеряла грудь
Ольгу Дроздову побили и закидали камнями

Проишествия

"Пилинг рыбками" оставил клиента без пальцев на ногах
Известного музыканта избили на собственном концерте в Москве
На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев пропал после похорон престарелой жены

Шоумен исчез из Сети
Шоу-бизнес

Казус на свадьбе: с беременной Терешиной сполз лифчик

Певица попала в неловкую ситуацию
Шоу-бизнес

"Богиня секса": первое фото старушки-жены Солнцева после пластики

Престарелая супруга шоумена переменами довольна
Шоу-бизнес

Иссохшая Волочкова потеряла грудь

Поклонники не узнали балерину

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
Совет на выходные
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой

Фоторепортажи

Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова
Татуировки вместо одежды: известная модель превратила тело в живой холст
Как Меган Маркл изменила принца Гарри
Российские дети признаны самыми красивыми в мире

Спорт

Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде
Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться
Винер устроила публичную порку выигравшей золото чемпионке
России подготовили новый допинг-скандал

Регионы

Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru