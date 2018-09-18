Многодетные родители выберут отпуск в удобное время

Многодетные родители получат ежегодный оплачиваемый отпуск, причем в удобное для них время. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 18 сентября, приняла соответствующий законопроект во втором чтении.



Нормативно-правовой акт предлагает дополнить Трудовой кодекс России положением, которое гласит, что работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет, смогут получить ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное время. В первом чтении законопроект был принят в июне этого года.

"Это социальная инициатива, которая призвана сделать жизнь многодетных семей комфортнее", – отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Спикер Госдумы напомнил, что защита детей и укрепление семейных ценностей являются приоритетными задачами, которые обозначил президент России Владимир Путин. "И они должны находиться в центре нашего внимания", - добавил законодатель.

По данным думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, в России более 1,5 миллиона многодетных семей. Из них с тремя детьми – 1,233 миллиона, с четырьмя – 232 тысячи. Семей, где пять и более детей, насчитывается порядка 95 тысяч.





Напомним, в июле этого года Володин призвал депутатов сосредоточиться на защите трудовых прав женщин. По его словам, соответствующие вопросы по-прежнему актуальны и требуют законодательного решения. Прежде всего это касается размера заработной платы.

Председатель нижней палаты подчеркнул: иногда вероятность того, что женщина может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе. Несправедливо и то, подчеркнул Володин, что в первую очередь работодатели увольняют представительниц прекрасного пола, полагая, что воспитание детей отвлекает их от трудовой деятельности.