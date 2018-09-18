Шойгу врезал израильтянам за сбитый самолет с россиянами

Вина за сбитый в Сирии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 лежит на Израиле. Такое заявление министр обороны Сергей Шойгу сделал в ходе телефонного разговора с главой израильского военного ведомства Авигдором Либерманом.



Действия Военно-воздушных сил Израиля Шойгу назвал безответственными. Он подчеркнул, что в результате катастрофы погибли 15 граждан России. "Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими истребителями F-16", – заявил министр.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что действия Тель-Авива не отвечают духу сотрудничества и партнерства двух стран. Шойгу также довел до сведения Либермана, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги.

Кроме того, приходят сообщения, что в связи с гибелью Ил-20 израильский посол был вызван в Министерство иностранных дел России. Информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 членами экипажа исчез с радаров около 23:00 в понедельник, 17 сентября, в 35 километрах от побережья Сирии. Он возвращался на базу Хмеймим.

В это же самое время израильские самолеты F-16 и корабли ВМС Франции наносили ракетные удары по объектам в прибрежной сирийской провинции Латакия. В Париже поспешили заявить, что к инциденту с самолетом отношения не имеют.





Как выяснили в Минобороны, израильские летчики прикрывались от сирийской противовоздушной обороны российским самолетом. В результате выпущенная из комплекса ПВО С-200 ракета поразила Ил-20.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли не видеть заходящий на посадку самолет и преднамеренно создали опасную ситуацию, приведшую к катастрофе.

Спикер российского военного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что израильская сторона уведомила об ударах по Латакии за минуту до начала операции. Это не позволило вовремя вывести Ил-20 в безопасную зону.