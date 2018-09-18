Сбили русские: шокирующая версия катастрофы Ил-20

В Сети продолжают активно обсуждать уничтожение российского самолета Ил-20 в Восточном Средиземноморье. Безумную версию, основанную на нелепых домыслах, выдвинули на Украине. За уничтожением самолета, полагает один из блогеров, стоят военнослужащие российской армии.



Так, в аккаунте Twitter с говорящим названием "Європейський вибір" появилась запись, где говорится, что боевой расчет сирийского зенитно-ракетного комплекса С-200, из которого был сбит Ил-20, состоял из российских военнослужащих.

"Оказалось, что боевой расчет подаренного Россией Сирии ЗРК С-200, уничтожившего российский ИЛ-20, состоял из военнослужащих российской армии", - говорится в записи. Однако каких-либо ссылок в подтверждение подобного вброса автор аккаунта предоставить не потрудился.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 членами экипажа исчез с радаров около 23:00 в понедельник, 17 сентября. Он возвращался на базу Хмеймим. В это же самое время израильские самолеты F-16 и корабли ВМС Франции наносили ракетные удары по объектам в прибрежной сирийской провинции Латакия.

В Минобороны России вину за катастрофу возложили на израильских летчиков, которые прикрывались от сирийских ПВО российским самолетом. В военном ведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли не видеть заходящий на посадку самолет и преднамеренно создали опасную ситуацию, приведшую к катастрофе.

Однако с выводами Минобороны согласны не все. Директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин подверг сомнению версию, что F-16 могли спрятаться за Ил-20.

Оказалось, что боевой расчет подаренного Россией Сирии ЗРК С-200, уничтожившего российский ИЛ-20, состоял из военнослужащих российской армии. pic.twitter.com/ZYPHB7KPNu — Європейський вибір (@European_choice) 18 сентября 2018 г.

По мнению аналитика, это практически нереально. "Даже если они окружили его, то экипаж Ила должен был сразу сигнализировать об этом диспетчерам для подъема в небо российских истребителей", – цитирует Жилина Ura.ru.

Главной задачей израильских самолетов, полагает эксперт, была провокация сирийской противовоздушной обороны. За уничтожением Ил-20, скорее всего, стоят США, утверждает аналитик.