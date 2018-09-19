Крик души матери погибшего в Сирии военного

Россиянка, у которой при крушении военного самолета Ил-20 в Сирии погиб сын, опубликовала в Facebook душераздирающее признание. Однако некоторые пользователи соцсети не проявили сочувствия.

Оставленную матерью военнослужащего запись нельзя читать без слез. "Люди, у меня сын погиб на Ил-20 в Сирии, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору", - цитирует признание женщины "Царьград".

Многие написали ей слова утешения, однако нашлись и те, кто счел запись поводом съязвить. Цинизм этих людей поражает. По их словам, убитая горем мать должна быть в ответе за "политику России и США", а также "за события в Донбассе". Позже доступ к публикации закрыли.

Напомним, что трагедия с Ил-20 произошла над Средиземным морем в Сирии 17 сентября. Израильские истребители подставили под удар сирийской ПВО российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек. Все они погибли.

Как писали Dni.Ru, случившееся прокомментировали израильские СМИ. Они признали, что отчасти вина лежит на Иерусалиме. Одно из изданий сделало вывод, что Израиль в ближайшее время будет вынужден "публично отдуваться за случившееся". В Москве расценили действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватный ответ.