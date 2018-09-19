Петров и Боширов озолотятся после скандала в Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов станут владельцами торговой марки. Бренд Petroff & Boshiroff сможет выпускать парфюмерию, модную одежду и химикаты.

Заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff подала компания "Золотой бренд". Фирма не намерена зарабатывать на имени россиян, ставших известными после того, как Лондон назначил их "подозреваемыми" в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Товарный знак передадут в пользование самим героям скандала.

"Мы подали заявку на бренд Petroff & Boshiroff. После регистрации "Золотой бренд" намерен подарить эти товарные знаки самим Петрову и Боширову", – приводит слова представителя компании Life.ru.

Товарный знак даст возможность выпускать различные химические препараты, парфюмерию, одежду и аксессуары для женщин. Помимо этого, владельцы бренда смогут предоставлять туристические услуги и открывать фитнес-клубы и бары.

Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Петрова и Боширова в России быстро нашли. Как выяснилось, один из них – сотрудник фармацевтической компании. "Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Вскоре Петров и Боширов дали интервью главреду Russia Today Маргарите Симоньян. Они признались, что после того, как их фотографии показали по всем каналам, жизнь круто изменилась. В частности, они опасаются за жизнь своих близких – а также переживают за свой бизнес.