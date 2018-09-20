Госдума поддержала граждан предпенсионного возраста

Работодателям будет грозить уголовная ответственность за нарушение трудовых прав лиц предпенсионного возраста. Соответствующий законопроект Госдума в ходе пленарного заседания, в четверг, 20 сентября, приняла во втором, основном чтении. Нормативно-правовой акт инициирован президентом России Владимиром Путиным.



Документ вводит в Уголовный кодекс дополнительную статью, устанавливающую ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина на основании того, что он находится в предпенсионном возрасте. Это период продолжительностью пять лет, предшествующий выходу на заслуженный отдых.

Внесенные президентом поправки предлагают в качестве санкций за нарушение нормы штраф до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода виновного за период до полутора лет (18 месяцев). Кроме того, нарушителю могут грозить обязательные работы сроком до 360 часов. При этом лишение свободы за нарушение трудовых прав граждан предпенсионного возраста не предусматривается.

Как говорится в пояснительной записке к нормативно-правовому акту, в связи с пенсионными изменениями возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц предпенсионного возраста. По сути, одобренная законодателями во втором чтении норма является аналогом статьи 145 УК. Она предполагает ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение беременных женщин и женщин, воспитывающих детей младше трех лет.





По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, одобренная мера носит предупредительный характер. "Мы исходим из того, что эта норма, скорее всего, будет превентивной и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу", – цитирует председателя нижней палаты "Интерфакс".





Принятый во втором чтении Госдумой документ входит в пакет нормативно-правовых актов по настройке пенсионной системы. О необходимости введения ответственности за нарушения трудовых прав лиц предпенсионного возраста президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам в конце августа.

Также глава государства предложил снизить предполагаемый возраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60 лет, обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации, уменьшить на три года стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохранить все федеральные и большинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

В начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижней палаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы, в рамках тематической рабочей группы с участием депутатов, представителей правительства, экспертов, профсоюзов и деловой общественности.

