Госдума направляет деньги коррупционеров в Пенсионный фонд

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг, 20 сентября, приняла в первом чтении законопроект о поправках в Бюджетный кодекс России, позволяющих перечислять средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров в Пенсионный фонд. Эти деньги пойдут на страховые выплаты пенсионерам.



Соответствующие поправки в законодательство были инициированы группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с ее председателем, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым. Одобренный парламентариями документ входит в комплекс мер по совершенствованию пенсионной системы.

Законопроект расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда. Документ предлагает направить туда средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, которое было получено путем совершения коррупционных преступлений.

В случае принятия нормативно-правового акта он вступит в силу с 1 января следующего года. Предполагается, что в период с 2019-го по 2024-й объем таких средств может составить порядка 1,8 миллиарда рублей.

По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрея Исаева, деньги, которые коррупционеры пытались украсть, пойдут в пользу тех, кто больше всего нуждается в социальной защите и поддержке.





Законодатель напомнил о резонансном деле бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. В соответствии с решением суда, у него и его родственников в доход государства было изъято имущество на общую сумму девять миллиардов рублей.

"Если мы с вами достаточно оперативно примем такой закон, я думаю, что успеем до приговора суда по делу Захарченко, и тогда эти деньги пойдут в Пенсионный фонд", – сказал Исаев.

Напомним, в ходе сегодняшнего пленарного заседания Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект, устанавливающий ответственность для работодателей за возрастную дискриминацию граждан. Работодателям будет грозить уголовная ответственность за нарушение трудовых прав лиц предпенсионного возраста.