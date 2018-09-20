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Общество

"Звезда чужих постелей": отец "новой Скрипаль" признал ее проституткой

Фото: instagram.com/missannawebb
Заявления Анны Шапиро, якобы отравленной российскими спецслужбами в Солсбери, оказались ложью. "Генерал-отец" оказался выдумкой. Настоящий родитель Анны давно ее не видел – но знает, что дочь работает проституткой.
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Раздавая многочисленные интервью британским СМИ, "отравленная лично Путиным" Шапиро объяснила причины, по которым на нее ополчились российские агенты. Анна заявила, что лично знает многих олигархов в Англии, располагает ценными сведениями о России, а ее папа – русский генерал, бежавший в Соединенное королевство.

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 Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Однако журналисты выяснили, что отец модели – вовсе не генерал, никуда он не сбегал, а живет, как и раньше, в Нижнем Новгороде. Александр Шапиро развелся с матерью Анны, когда та была еще маленькой, а бывшая супруга запретила ему видеться с ребенком.

Александр считает Анну жертвой – но не "кровавого режима", а проходимца по имени Алекс Кинг. Оказывается, он вовсе не муж Шапиро. Это международный аферист Алекс Айнли, который вовлекает в проституцию доверчивых девушек.

По словам Алесандра Шапиро, именно Айнли-Кинг сделал из его дочери проститутку. А теперь, чтобы заработать на британских журналистах, он заставил Аню оболгать Россию и президента. Отец подчеривает, что до последнего времени к политике его дочь не имела никакого отношения.

Отец Анны – еврей, мать – русская. Благодаря фамилии папы Шапиро получила израильское гражданство и уехала на землю обетованную – как говорит Александр, без денег и без штанов. В Израиле Аня поскиталась около года, а потом перебралась в Англию. Вышла замуж за бизнесмена Давида, работала секретарем-референтом.

Однако позже на вечеринке познакомилась с Алексом. По словам Александра,  Айнли-Кинг соблазнил его дочь обещаниями сделать из нее звезду. "Аня ушла от мужа. А в итоге стала звездой не подиумов, а чужих постелей", – пожаловался отец модели.   "Давайте будем называть вещи своими именами: она работает элитной проституткой", - заключил Шапиро. Он уверен, что Алекс заставил Анну оболгать свою родину, пишет сайт "Комсомольская правда".

Напомним, 30-летняя эмигрантка из России Анна Шапиро вместе с мужем Алексом Кингом приехали, по их словам, полюбоваться видами Солсбери. На ужин пара пошла в итальянский ресторан, а там отравилась крысиным ядом. Им даже не потребовалась госпитализация, однако они заявили журналистам, что их пытались убрать российские агенты.

Автор: Андрей Евлампиев20 сентября 2018, 18:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели

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