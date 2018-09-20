Как пилоты Израиля подставили Ил-20 под огонь сирийцев

Гибель Ил-20 в Сирии стала следствием операции, разработанной под контролем Соединенных Штатов. Эксперты убеждены, что израильские пилоты намеренно спровоцировали атаку на российский самолет.

Специалисты не понимают, для чего российскому самолету Ил-20 пришлось снижаться с безопасной высоты в поле действия ракет ПВО. Эксперты уверены, что экипаж спровоцировали действия израильских F-16.

"Это разработанная операция во главе США, есть методы ведения боя, это один из них. Самолеты группируются и резко расходятся. И ракеты теряют цель", – заявил заслуженный летчик-испытатель России, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев. Его удивляет, что на театре боевых действий в подобной ситуации экипажу Ил-20 дали команду на снижение.

Напомним, по версии Минобороны России, самолет радиоэлектронной разведки подставили под удар израильские F-16, которые в этот момент начали бомбардировку сирийских объектов. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответит на провокацию: "Это будут такие шаги, которые заметят все". Тель-Авив же ответственность за крушение российского Ил-20 в Сирии отрицает.

В вине Израиля убежден и завкафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Дипломат подчеркнул, что израильские самолеты в последнее время наносят удары по сирийской территории, находясь над международными водами.

"Мы не имеем права их там сбивать, даже сопровождать их там мы не имеем права. Напомню, что в прошлом году Сирия сбила один израильский истребитель F 16. Сейчас Израиль мстит. Это обычная практика", – заявил эксперт в эфире НСН.

�� Стали известны имена погибших в результате крушения Ил-20 в Сирии https://t.co/k3KHou4hhD



Российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек, был сбит в сирийской провинции Латакия 17 сентября.#Россия #Сирия #Ил20 pic.twitter.com/5wVMAMDawm — Пятый канал Новости (@5tv) 19 сентября 2018 г.

Платошкин подчеркивает, что никакого сожаления по поводу инцидента в Израиле не испытывают – уверяя, что во всем виноват режим Асада и Ирана. Что же касается бомбардировки, то ЦАХАЛ утверждает, что был атакован сирийский объект, где могло когда-то производиться химическое оружие.

"А если мы разбомбим сейчас организацию "Правый сектор" (запрещена в России), которая проводила теракты, представляете, как Запад развопится на тему "какого черта Россия себе позволяет"?", – добавил Платошкин. По мнению дипломата, единственный выход из такой ситуации – поставлять сирийской армии более современное оружие, способное вовремя распознать "своих". Новейшие противоракетные комплексы спасут Сирию от провокаций и налетов извне.