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Крик души матери погибшего в Сирии военного
Общество

Они мечтали о небе: истории погибших при крушении Ил-20 россиян

Александр Вечернин. Фото: vk.com/id228629368
17 сентября в Сирии у берегов Средиземного моря трагически оборвались судьбы 15 военных летчиков. Стали известны истории жизни некоторых из них.
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Уроженец Смоленской области Роман Долматов 18 сентября должен был отмечать 28-й день рождения, но жизнь распорядилась иначе… Свою будущую супругу Светлану он встретил в подмосковной Кубинке, куда перевелся два года назад. По словам подруги семьи Анны Шестак, у Романа остались полуторагодовалый сын и двухмесячная дочка.

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"Он был самый лучший муж и папа. Мы с ним даже двух лет не прожили… Он сделал меня самой счастливой на свете мамой и женой", – цитирует вдову летчика сайт "Комсомольская правда".

В том роковом вылете оборвалась жизнь и 31-летнего Алексея Седунова. Уроженец Астраханской области проходил срочную службу в Академии ВВС имени Юрия Гагарина в подмосковном Монино. Он был крупного телосложения – побаивались даже офицеры. А Алексей пользовался своими "габаритами", чтобы защищать от несправедливости товарищей.

"Если кто-то из старослужащих пытался заставить молодых сделать чай или что-то в этом роде, он мог рявкнуть, встать – и все затыкались. По сути, он просто пресек в части дедовщину", – поделился его сослуживец Роман Санин. Несмотря на грозный вид, Седунов был добрым, отзывчивым и целеустремленным.

Фото: twitter.com

33-летний Александр Вечернин окончил в 2007 году Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, передает Life.ru. Последние несколько лет жил в Кубинке. По словам его двоюродной сестры Натальи Шакировой, домой летчик планировал вернуться в конце сентября. У Александра остались жена и годовалая дочь.

"Когда по телевизору показали сбитый самолет, мама Саши сразу узнала его борт. Наверное, он отправлял ей фотографию", – рассказала женщина.

Виктору Квасенкову было всего 24 года. Два месяца назад молодой человек отдыхал на море со своей девушкой. "Вечная память Виктору Квасенкову, уроженцу Смоленской области, погибшему в Сирии на борту сбитого Ил-20", – написала в одной из соцсетей его родственница Ольга Байрамян.

Виктор Квасенков. Фото: vk.com/id30642889

У 30-летнего Константина Назарова остались супруга и пятилетняя дочка. Он с детства мечтал стать летчиком. "Сомнений, куда пойти учиться, у него не было. После армии поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова, которое успешно окончил. После училища Костю отправили по распределению служить в Наро-Фоминск", – рассказала его сестра Юлия. С близкими он планировал увидеться в сентябре…

Константин Назаров. Фото: vk.com

Еще один погибший в авиакатастрофе – 34-летний Григорий Зиновьев. Служить он пошел с большим опытом. Педагог-историк по образованию, очень любил спорт.

"Был нашим неформальным лидером. В общении очень простой, никаких конфликтов с окружением за пять лет. Это о многом говорит..." – поделился однокурсник Григория Сергей Матюков. Получив диплом, Зиновьев после срочной службы решил подписать контракт и остаться в армии. Он служил в Ленинградской области.

Автор: Людмила Фоканова21 сентября 2018, 10:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россиян вывезли самолетом из Сирии

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