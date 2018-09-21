Сенсационная версия катастрофы Ил-20 в Сирии
В отличие от сирийских военных, которые выпустили ракету по нашему самолету, израильские офицеры не стали отмалчиваться, а направились прямиком в Москву для того, чтобы снять все претензии к пилотам F-16, которые по версии российских генералов, спровоцировали огонь сирийских сил ПВО.
В столицу прибыла большая делегация израильских военных во главе с командующим ВВС страны Амикамом Норкиным. Первым делом они заявили, что причиной крушения российского Ил-20 стал беспорядочный огонь сирийских ПВО. По словам генерала, подразделения армии Башара Асада действовали безответственно и непрофессионально.
Если верить командующему ВВС, то более 20 сирийских зенитных ракет летели в сторону российского самолета в момент, когда израильских истребителей там уже не было. Они якобы уже готовились к посадке, покинув воздушное пространство Сирии. Беспорядочный дружеский огонь и стал причиной гибели Ил-20.
Господин Норкин также утверждал, что израильские военные предупредили российских коллег об атаке в Сирии значительно раньше, чем за минуту. Правда, сказать точно, за сколько это произошло, генерал не смог.
Все эти заявления, конечно, были сделаны на специальном брифинге для журналистов, а вот какую техническую и иную информацию передали израильские гости российским военным, неизвестно. Да и наши генералы так пока и не прокомментировали данные, предоставленные израильской стороной, что косвенно свидетельствует о, мягко сказать, недостоверности этой информации.
Очевидно, что Израиль и не признал бы свою вину в гибели 15-ти россиян – будь она прямая или косвенная. Сам факт того, что еврейское государство безнаказанно бомбит территорию суверенной страны, уже говорит о многом.
И если даже к трагедии в сирийском небе привела цепочка трагических случайностей (как сказал президент Владимир Путин), то действия израильских летчиков в этой цепочке были определяющими.
Были в эти дни и другие версии. Кто-то утверждал, что российский самолет был сбит ракетой с французского эсминца, находящегося на дежурстве в Средиземном море. Говорили, что и экипаж российского самолета тоже мог совершить роковую ошибку.
Согласно этой версии, распространяемой в Сети, Ил-20 якобы сам подыскивал цели для системы С-200, передавая координаты наводчикам на земле, но просто не успел покинуть зону поражения в момент появления в ней израильских истребителей F-16. Если даже и так, то не будь рядом с российским самолетом израильских истребителей, трагедии бы не произошло.
Напомним, что 17 сентября сирийскими силами ПВО над Средиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20. Причиной удара послужили маневры израильских истребителей F-16, атаковавших в это время цели на территории Сирии. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве расценили провокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватные ответный ответ.
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